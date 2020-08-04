«Светятся от счастья»: Нинидзе и Виторган растрогали поклонников совместным нежным фото
Фото: Starface
Нино Нинидзе опубликовала в Instagram фото, на котором она счастливо улыбается и нежно обнимает Максима Виторгана. «А есть такой человек... По которому особенно», — написала актриса.
Фото: Instagram Нино Нинидзе
Поклонники известной пары оценили их трогательные отношения. «Всегда любуюсь Вами))) счастья Вам», «Красивые!!!!», «Светятся от счастья», «Вы чудесная пара», «Вы прекрасные вместе!», «Главное в этой жизни — найти своего человека и успокоиться», «Классные!», «Как же вы гармоничны вместе», «Вы Прекрасны!!», «Особенные!!!», «Молодец этот человек», «Вы подходите друг другу...классно!!!», «Очень приятно на вас смотреть», «Шикарная пара!!!», — пишут они в многочисленных комментариях.
Напомним, что Максим Виторган и Нино Нинидзе стали одной из самых красивых и трогательных новых пар прошлого года. Они нежно держались за руки на светских мероприятиях, публиковали милые фото друг друга в соцсетях, путешествовали вместе... В общем, романтика. А начиналось все с того, что Максим Виторган довольно тяжело переживал развод с Ксенией Собчак, которая ушла от него к режиссеру Константину Богомолову, а Нино Нинидзе развелась с актером Кириллом Плетневым.
Фото: Instagram, starface
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