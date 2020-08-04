«Светятся от счастья»: Нинидзе и Виторган растрогали поклонников совместным нежным фото

Напомним, что Максим Виторган и Нино Нинидзе стали одной из самых красивых и трогательных новых пар прошлого года. Они нежно держались за руки на светских мероприятиях, публиковали милые фото друг друга в соцсетях, путешествовали вместе... В общем, романтика. А начиналось все с того, что Максим Виторган довольно тяжело переживал развод с Ксенией Собчак, которая ушла от него к режиссеру Константину Богомолову, а Нино Нинидзе развелась с актером Кириллом Плетневым.