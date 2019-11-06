19-летняя дочь Гузеевой рассказала о рецидиве опухоли: «Организм напоминает, что ты не заслуживаешь счастья»

Печальными новостями поделилась в своем Instagram дочь телеведущей Ларисы Гузеевой. У Ольги Бухаровой снова обнаружена опухоль.

«Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья», — написала она.