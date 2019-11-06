19-летняя дочь Гузеевой рассказала о рецидиве опухоли: «Организм напоминает, что ты не заслуживаешь счастья»
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова пожаловалась на болезнь.
Печальными новостями поделилась в своем Instagram дочь телеведущей Ларисы Гузеевой. У Ольги Бухаровой снова обнаружена опухоль.
«Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья», — написала она.
Редакция Passion.ru желает звездной семье сил в борьбе с болезнью, а Ольге — скорейшего и полного выздоровления.
Фото и видео: instagram
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