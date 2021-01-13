Светлану Бондарчук с потрясающей растяжкой сравнили с Шэрон Стоун: «Похожа харизмой»

Подписчики поблагодарили Бондарчук за вдохновение, заметили, что она в отличной форме и сделали множество комплиментов ее телу и гибкости:

«Красивые женщины спасут мир», «Вот поэтому Света и выглядит на 30», «И спинка прижата, мечта», «Какое тело! Какая гибкость!!! Там же каждая мышца работает!!! Вот это фигура!!! Мои восхищения!», «Я бы уже назад не разогнулась никогда», «Обалдеть! Сколько вы занимаетесь?», «Вы напоминаете по харизме Шерон Стоун...Безусловно, Вы индивидуальность, причем яркая, особенная, неуловимо чем-то все же», «Ведьма».

Ранее Светлана примерила на себя образ другой легендарной женщины, Анны Винтур, и на отдыхе появилась в парике брюнетки с каре в эффектном красном купальнике.