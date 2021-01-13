Светлану Бондарчук с потрясающей растяжкой сравнили с Шэрон Стоун: «Похожа харизмой»
Фото: www.instagram.com/a030aa/
Светлана Бондарчук успевает не только работать и отдыхать, но и пребывает в гармонии со своим телом. телеведущая часто делится с поклонниками фотографиями со своих занятий по йоге, где пробует различные асаны.
В новом посте Светлана продемонстрировала прекрасную растяжку и выложила фото в сложной позиции.
Подписчики поблагодарили Бондарчук за вдохновение, заметили, что она в отличной форме и сделали множество комплиментов ее телу и гибкости:
«Красивые женщины спасут мир», «Вот поэтому Света и выглядит на 30», «И спинка прижата, мечта», «Какое тело! Какая гибкость!!! Там же каждая мышца работает!!! Вот это фигура!!! Мои восхищения!», «Я бы уже назад не разогнулась никогда», «Обалдеть! Сколько вы занимаетесь?», «Вы напоминаете по харизме Шерон Стоун...Безусловно, Вы индивидуальность, причем яркая, особенная, неуловимо чем-то все же», «Ведьма».
Ранее Светлана примерила на себя образ другой легендарной женщины, Анны Винтур, и на отдыхе появилась в парике брюнетки с каре в эффектном красном купальнике.
Фото и видео: Instagram Светланы Бондарчук
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