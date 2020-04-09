Светлана Зейналова в смешном видео показала, как ее 1,5-годовалая дочь помогает с уборкой

Светлана Зейналова следит, чтобы ее семья строго соблюдала режим самоизоляции из-за коронавируса. На днях телеведущая рассказывала, как она проводит время с дочками дома и как ее старшая Саша учится дистанционно.

Сама Светлана каждое утро ездит на работу в Останкино, а все остальное время посвящает своим девочкам. Светлана поделилась с подписчиками смешным видео, в котором показала, как ее 1,5-годовалая Вероника помогает с уборкой. При этом уставшая мать не стремится взяться за тряпку.