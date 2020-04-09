Светлана Зейналова в смешном видео показала, как ее 1,5-годовалая дочь помогает с уборкой
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Фото: Instagram
Светлана Зейналова следит, чтобы ее семья строго соблюдала режим самоизоляции из-за коронавируса. На днях телеведущая рассказывала, как она проводит время с дочками дома и как ее старшая Саша учится дистанционно.
Сама Светлана каждое утро ездит на работу в Останкино, а все остальное время посвящает своим девочкам. Светлана поделилась с подписчиками смешным видео, в котором показала, как ее 1,5-годовалая Вероника помогает с уборкой. При этом уставшая мать не стремится взяться за тряпку.
«Маленькая куколка», «Хозяюшка», «Мать пашет, дочь уборкой занимается», «Сладкая», — написали Светлане и Веронике в комментариях.
Некоторые подписчики посоветовали телеведущей не показывать малышке, где стоит химия, и убрать ее повыше, чтобы дети не дотянулись до опасных пузырьков.
Фото и видео: Instagram
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