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Светлана Зейналова в смешном видео показала, как ее 1,5-годовалая дочь помогает с уборкой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Зейналова с дочками Сашей и Вероникой

Фото: Instagram

Семья телеведущей соблюдает режим самоизоляции, но сама она работает — утренние эфиры «Доброго утра» выходят по графику.

Светлана Зейналова следит, чтобы ее семья строго соблюдала режим самоизоляции из-за коронавируса. На днях телеведущая рассказывала, как она проводит время с дочками дома и как ее старшая Саша учится дистанционно.

Сама Светлана каждое утро ездит на работу в Останкино, а все остальное время посвящает своим девочкам. Светлана поделилась с подписчиками смешным видео, в котором показала, как ее 1,5-годовалая Вероника помогает с уборкой. При этом уставшая мать не стремится взяться за тряпку.

«Маленькая куколка», «Хозяюшка», «Мать пашет, дочь уборкой занимается», «Сладкая», — написали Светлане и Веронике в комментариях.

Некоторые подписчики посоветовали телеведущей не показывать малышке, где стоит химия, и убрать ее повыше, чтобы дети не дотянулись до опасных пузырьков.

Фото и видео: Instagram

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