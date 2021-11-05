Светлана Пермякова рассказала о воспитании дочери: «Разговариваем как со взрослой»
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Фото: @s_permyakova
Звезда «Интернов» Светлана Пермякова в интервью Passion.ru раскрыла подробности личной жизни и воспитания своей дочери Варвары.
Недавно актрисе пришлось разлучиться с девочкой ради съемок в шоу «Звезды в Африке». На то, чтобы пообщаться с ребенком, у Светланы было всего 30 минут в день, однако они справились.
«Разлуку я перенесла нормально. Нам на 30 минут каждый день давали телефон. Я созванивалась с ними и знала, что все хорошо. Для меня этого было достаточно. Главное было — увидеть дочь по видеосвязи и услышать ее голос. К тому же дочь уже взросленькая, ей 9 лет. Это не три месяца, не три года, надо ко взрослой жизни ее уже готовить», — призналась она.
Варвара родилась в отношениях с партнером и директором Пермяковой Максимом Скрябиным. С ним у актрисы свободные отношения — нет совместного быта, но дочь они воспитывают вместе и в большой любви. По словам Светланы, такие отношения напоминают не столько гостевой брак, сколько близкую и крепкую дружбу.
«Варвара знает, что у нее есть и папа, и мама, и мы очень дружны», — объясняет она.
Пермякова признает, что дочь очень похожа на нее.
«Варя девочка со своим характером. Она любознательная, как и положено в ее возрасте. Где-то ленивый ребенок, где-то трогательный, очень ласковая, понятливая. Любит родителей, любит пошалить, любит спорт и рисовать, любит TikTok и аниме. Она интересуется многим, танцует и поет. Но не настолько хорошо, чтобы этим хвастаться и выкладывать в Сеть. Похожа на меня, я узнаю в ней себя в детстве. Если вижу упрямство, то понимаю, что это от папы. И Максим это признает», — призналась Светлана.
При этом она считает важным воспитывать девочку как взрослого человека:
«Мы с Варварой с детства разговариваем как со взрослым человеком, не сюсюкаем. Конечно, она живет и воспитывается в любви. О том, что мы ее любим, говорим постоянно, она говорит нам те же слова. И это правильно: ребенок должен знать, что такое любовь. Но чувства надо подкреплять делами: если говоришь, что любишь питомцев, за ними надо убирать. В воспитании придерживаемся совместных правил, прислушиваемся с Максимом друг к другу».
Фото: Instagram