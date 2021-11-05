Светлана Пермякова рассказала о воспитании дочери: «Разговариваем как со взрослой»

Варвара родилась в отношениях с партнером и директором Пермяковой Максимом Скрябиным. С ним у актрисы свободные отношения — нет совместного быта, но дочь они воспитывают вместе и в большой любви. По словам Светланы, такие отношения напоминают не столько гостевой брак, сколько близкую и крепкую дружбу.

«Варвара знает, что у нее есть и папа, и мама, и мы очень дружны», — объясняет она.

Пермякова признает, что дочь очень похожа на нее.

«Варя девочка со своим характером. Она любознательная, как и положено в ее возрасте. Где-то ленивый ребенок, где-то трогательный, очень ласковая, понятливая. Любит родителей, любит пошалить, любит спорт и рисовать, любит TikTok и аниме. Она интересуется многим, танцует и поет. Но не настолько хорошо, чтобы этим хвастаться и выкладывать в Сеть. Похожа на меня, я узнаю в ней себя в детстве. Если вижу упрямство, то понимаю, что это от папы. И Максим это признает», — призналась Светлана.

При этом она считает важным воспитывать девочку как взрослого человека:

«Мы с Варварой с детства разговариваем как со взрослым человеком, не сюсюкаем. Конечно, она живет и воспитывается в любви. О том, что мы ее любим, говорим постоянно, она говорит нам те же слова. И это правильно: ребенок должен знать, что такое любовь. Но чувства надо подкреплять делами: если говоришь, что любишь питомцев, за ними надо убирать. В воспитании придерживаемся совместных правил, прислушиваемся с Максимом друг к другу».