Светлана Пермякова — о свободных отношениях с отцом своей дочери: «Я открыта для новых романов»

В откровенном интервью Passion.ru Светлана рассказала о своем участии в экстрим-шоу «Звезды в Африке», об отношениях с экс-возлюбленным и по совместительству своим нынешним директором, о воспитании дочери Вари, а также о планах и мечтах.

Passion.ru: Светлана, долго вас пришлось уговаривать стать участницей экстрим-шоу «Звезды в Африке»?

Светлана Пермякова: Уговаривать не пришлось вовсе. В принципе, как только получила приглашение, так сразу и согласилась. Я понимала, что мне вряд ли выпадет возможность поучаствовать в чем-то подобном.

Passion.ru: Вы знали хотя бы примерно, какие испытания вас там ждут? А если бы знали заранее, согласились на участие?

Светлана Пермякова: Заранее, конечно, не знала, какие испытания нас ждут. Все было интересно и захватывающе. Была полная неизвестность. И если бы заранее узнала об этом, то наверняка бы все равно согласилась, потому что отказываться от такого предложения — грех.

Passion.ru: Вы любите адреналин?

Светлана Пермякова: С возрастом я перестала его любить. Раньше я с удовольствием занималась дайвингом. Неосуществленной мечтой остались прыжки с парашютом. Но после рождения дочери у меня что-то случилось с вестибулярным аппаратом. Я с трудом переношу всякие кружения-вращения. В общем, возраст дает о себе знать.