Светлана Пермякова — о свободных отношениях с отцом своей дочери: «Я открыта для новых романов»
В откровенном интервью Passion.ru Светлана рассказала о своем участии в экстрим-шоу «Звезды в Африке», об отношениях с экс-возлюбленным и по совместительству своим нынешним директором, о воспитании дочери Вари, а также о планах и мечтах.
Passion.ru: Светлана, долго вас пришлось уговаривать стать участницей экстрим-шоу «Звезды в Африке»?
Светлана Пермякова: Уговаривать не пришлось вовсе. В принципе, как только получила приглашение, так сразу и согласилась. Я понимала, что мне вряд ли выпадет возможность поучаствовать в чем-то подобном.
Passion.ru: Вы знали хотя бы примерно, какие испытания вас там ждут? А если бы знали заранее, согласились на участие?
Светлана Пермякова: Заранее, конечно, не знала, какие испытания нас ждут. Все было интересно и захватывающе. Была полная неизвестность. И если бы заранее узнала об этом, то наверняка бы все равно согласилась, потому что отказываться от такого предложения — грех.
Passion.ru: Вы любите адреналин?
Светлана Пермякова: С возрастом я перестала его любить. Раньше я с удовольствием занималась дайвингом. Неосуществленной мечтой остались прыжки с парашютом. Но после рождения дочери у меня что-то случилось с вестибулярным аппаратом. Я с трудом переношу всякие кружения-вращения. В общем, возраст дает о себе знать.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Зрителям показали, что в первом же выпуске вас погрузили в довольно-таки трудные условия: вы должны были бороться за еду, жить в одной хижине с мужчинами, участвовать в «боях» за право остаться в проекте… Как вы отреагировали на такие спартанские условия?
Светлана Пермякова: Не могу сказать, что у нас были трудные условия. Было объяснено, что нас не будут кормить просто так. Если подумать, то еда — логичная награда за победу в испытаниях. Раз испытания, значит, испытания в полной мере. У нас не было прописано в договоре, что будут трехразовое питание и идеальные условия жизни.
Мне было приятно жить с мужчинами в одной палатке. Я же женщина, хочу жить с мужчиной (Смеется). Я и спала на стороне мужчин, рядом с Митей Фоминым и Стасом Ярушиным.
Со временем я поняла, что главное испытание — это не окунуться с головой в тараканов, а бороться за право остаться на проекте, биться за свое место. Это было нелегко, но спартанские условия совершенно не пугали. Если бы не было душа, можно было бы и в холодной речке искупаться. Грязными бы точно не ходили.
Passion.ru: Что для вас было самым сложным во время съемок?
Светлана Пермякова: Во время съемок ничего не было трудного. Все конкурсы проходила с терпением и легкостью.
Фото: Фото из личного архива Светланы Пермяковой
Passion.ru: Как вы перебороли себя, чтобы взять в руки огромного паука во время одного из конкурсов, при вашей арахнофобии?
Светлана Пермякова: Паука я не сразу взяла в руки. Сначала посмотрела, как это делают другие, послушала их мнение. Я к нему привыкла визуально. Сразу бы я его в руки не взяла, это точно. Как только меня успокоили, поняла, что паук боится не меньше меня. Мы были с ним на одной волне: я боялась его, он боялся меня. Но в итоге позволили потрогать друг друга.
Passion.ru: Насколько трудно вам было в бытовом плане в Африке? Чего не хватало больше всего?
Светлана Пермякова: В бытовом плане ничего меня не смущало, как я уже упомянула. Был туалет, было где мыться. Был чай горячий, крупы, масло… С таким набором можно долго прожить в комфорте. Днем было жарко, ночью — холодно, но была одежда. Поэтому ничего в плане быта не смущало.
Passion.ru: Если пофантазировать и представить, что вы отправляетесь на необитаемый остров, какие три вещи вы возьмете с собой? Какой ваш минимальный набор для выживания?
Светлана Пермякова: Когда мы приехали в Африку, нам дали маленькие сумочки и сказали, что можно взять только то, что в нее поместится. Если собирать набор для необитаемого острова, то взяла бы зажигалку или спички, взяла бы большую веревку, чтобы связывать вещи, и телефон, чтобы разговаривать со своими любимыми, чтобы они знали, что я жива и здорова, и чтобы я знала, что они тоже в порядке. Это было бы самым важным.
Passion.ru: Как вы переносили разлуку с дочерью и близкими? Вы могли общаться хотя бы по телефону?
Светлана Пермякова: Разлуку я перенесла нормально. Нам на 30 минут каждый день давали телефон. Я созванивалась с ними и знала, что все хорошо. Для меня этого было достаточно. Главное было — увидеть дочь по видеосвязи и услышать ее голос.
К тому же дочь уже взросленькая, ей 9 лет. Это не три месяца, не три года, надо ко взрослой жизни ее уже готовить.
Passion.ru: В Instagram вы рассказывали, что в Африке подружились с Форгивом, который помогал вам вдали от родины. Как?
Светлана Пермякова: Форгив приносил нам письма, ходил с нами по дороге жизни, провожал нас обратно в лагерь. Я, к сожалению, не разговариваю по-английски. Но со временем он стал говорить некоторые слова по-русски: «спасибо», «хорошо». Этого было достаточно, чтобы за долгий период подружиться. Он же каждый день к нам приходил, это был единственный человек извне. Поэтому, как мы сдружились с участниками, так же подружились и с ним.
Passion.ru: Стал ли вам кто-то близок из участников проекта?
Светлана Пермякова: Не могу сказать, что мы стали друзьями по жизни с теми, кто был на проекте. Если мы будем и дальше созваниваться, то это дорогого стоит. Я пригласила на спектакль Вячеслава Малафеева с женой Катей. С Митей созваниваемся. Так что это достойное продолжение нашего совместного существования в Африке.
Славу раньше я не знала, было приятно с ним познакомиться. С Митей Фоминым встречались на различных ток-шоу, но мне было приятно узнать его ближе как человека.
Passion.ru: На съемках у вас было кольцо на безымянном пальце. Это то самое кольцо или просто украшение?
Светлана Пермякова: Это мое давнее кольцо, которое я ношу на безымянном пальце постоянно. Это не то самое кольцо. Я не замужем, а в свободных отношениях. А кольцо как наделось на палец, так и носится (Смеется).
Фото: www.instagram.com/s_permyakova
Passion.ru: В Сети о вашей личной жизни противоречивые сведения… Кто-то пишет, что у вас с отцом вашей дочери Максимом Скрябиным свободные отношения, кто-то — что у вас семья и общий быт. Можете рассказать, как все обстоит на самом деле?
Светлана Пермякова: С отцом моей дочери у нас замечательные отношения. Слава богу, общего быта мы не ведем. Мы живем в разных местах, но у нас общий дом в Калужской области, где мы отдыхаем летом. У нас не то чтобы гостевой брак, у нас замечательные дружеские отношения.
Варвара знает, что у нее есть и папа, и мама, и мы очень дружны. Каждый день созваниваемся. И эти отношения и меня, и Максима устраивают. Я этому очень рада. Но мы находимся в свободных отношениях. Если будут предложения от других мужчин, я буду с радостью рассматривать.
Passion.ru: Максим не просто ваш близкий человек, но и ваш директор. Он не ездил с вами на съемки?
Светлана Пермякова: Нет, Максим со мной не ездил. Варю надо было с кем-то оставить. А я самостоятельная женщина, могу и без директора.
Passion.ru: Насколько трудно совмещать личные и профессиональные отношения?
Светлана Пермякова: Сейчас уже не трудно. Мы прошли период, когда формировались личные отношения. Мы с Максимом умеем говорить по делу. Например, нам надо выстроить гастрольный график. Я как актриса выдвигаю свои условия, он лоббирует мои интересы. Или бывает иначе: я как любящая женщина прошу у него что-то, он это рассматривает или нет. В общем, мы сумели разграничить работу и личное, но на это ушли годы.
Passion.ru: Светлана, какой девочкой растет ваша дочь? На кого больше похожа — на отца или на мать?
Светлана Пермякова: Варя девочка со своим характером. Она любознательная, как и положено в ее возрасте. Где-то ленивый ребенок, где-то трогательный, очень ласковая, понятливая. Любит родителей, любит пошалить, любит спорт и рисовать, любит TikTok и аниме. Она интересуется многим, танцует и поет. Но не настолько хорошо, чтобы этим хвастаться и выкладывать в Сеть. Я понимаю, что многие дети делают это лучше…
Похожа на меня, я узнаю в ней себя в детстве. Если вижу упрямство, то понимаю, что это от папы. И Максим это признает (Смеется). В общем, она взяла все от нас обоих.
Passion.ru: Каких правил вы придерживаетесь в ее воспитании?
Светлана Пермякова: Мы с Варварой с детства разговариваем как со взрослым человеком, не сюсюкаем. Конечно, она живет и воспитывается в любви. О том, что мы ее любим, говорим постоянно, она говорит нам те же слова. И это правильно: ребенок должен знать, что такое любовь. Но чувства надо подкреплять делами: если говоришь, что любишь питомцев, за ними надо убирать. В воспитании придерживаемся совместных правил, прислушиваемся с Максимом друг к другу. И так движемся вперед.
Фото: Фото из личного архива Светланы Пермяковой
Passion.ru: Вы знакомы зрителям по многим амплуа: актрисы, радиоведущей, участницы КВН, телеведущей. А какая роль ближе вам? Какая работа вам больше нравится?
Светлана Пермякова: Я острохарактерная актриса, и мне ближе эта роль. Нравится играть в спектаклях, нравится сниматься в кино. Работа на радио, на ТВ или в КВН — это тоже роли. Я все это умею делать, все это люблю, но многое уже в прошлом. Мне нравится быть со зрителями, общаться с ними, поэтому рассматриваю предложения о работе телеведущей.
Passon.ru: Светлана, вы счастливы? Вы довольны тем, чего уже достигли? Какие новые цели вы перед собой ставите — реальные и, возможно, трудноисполнимые, но которых очень хочется достичь?
Светлана Пермякова: Абсолютно точно я нахожусь в состоянии удовлетворения. Счастье это или нет, не знаю. Слава богу, все в порядке. Сейчас жизнь тяжелая и трудная… Все сталкиваемся с болезнями, несчастьями, проблемами… Поэтому смотришь на других, оцениваешь то, что имеешь, и благодаришь за все — за работу, за здоровье, за достаток. Нужно радоваться, что есть повод радоваться. Но нужно помогать другим, конечно.
Цели у меня большие. Хочу построить большой дом за пределами Московской области, чтобы приезжать на чистую природу, дышать свежим воздухом, выращивать продукты. Этим летом, например, у меня получился хороший урожай тыкв, капуста выросла, свекла, помидоры, огурцы. Хозяйствовать на земле мне понравилось. Но нравится и возвращаться в Москву и окунаться в работу.
Фото: личный архив Светланы Пермяковой и пресс-служба телеканала ТНТ