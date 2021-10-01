Светлана Малькова разгромила в суде бывшего мужа и призналась, что это дорого ей обошлось
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Фото: @svetamalkova
Эпопея с выбиванием алиментов близится к завершению – Светлана рассказала о двух выигранных делах против своего бывшего мужа. Она также отметила, что на второе заседание Роман просто не пришел и отозвал свой иск.
«Мы завершили два процесса. Первый - погашение текущей задолженности по алиментам. Второй - защита меня и моих детей от абсурдных пожеланий их отца, который настойчиво требовал, чтобы я их еженедельно привозила ему в г. Обнинск, по месту их официальной, но абсолютно фиктивной регистрации. Оба процесса завершены благодаря профессионализму нашей команды и благодаря моим детям, давшим мне силы на борьбу. А так же спасибо всем неравнодушным людям за колоссальную поддержку. Вместе мы прошли этот ад!», – рассказала Малькова.
Она также призналась, что судебные процессы дорого ей обошлись, ведь только на документы она потратила более 40 тысяч рублей.
«Мною потрачены значительные для меня суммы, из которых более 40 тысяч - только на перевод документов, нотариуса, и иные затраты, связанные с отправкой документов к суду из Словении. Эти средства я могла бы отдать нашим с ним детям, как и время, которое у меня отняли изнуряющие процессы», - пишет Светлана.
Ранее специалист дала совет Анастасии Макеевой подумать о будущем, ведь, по ее мнению, если Мальков отказался платить алименты однажды, он сделает это и в будущем.
Фото: Instagram