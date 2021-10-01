Светлана Малькова разгромила в суде бывшего мужа и призналась, что это дорого ей обошлось

Эпопея с выбиванием алиментов близится к завершению – Светлана рассказала о двух выигранных делах против своего бывшего мужа. Она также отметила, что на второе заседание Роман просто не пришел и отозвал свой иск.

«Мы завершили два процесса. Первый - погашение текущей задолженности по алиментам. Второй - защита меня и моих детей от абсурдных пожеланий их отца, который настойчиво требовал, чтобы я их еженедельно привозила ему в г. Обнинск, по месту их официальной, но абсолютно фиктивной регистрации. Оба процесса завершены благодаря профессионализму нашей команды и благодаря моим детям, давшим мне силы на борьбу. А так же спасибо всем неравнодушным людям за колоссальную поддержку. Вместе мы прошли этот ад!», – рассказала Малькова.