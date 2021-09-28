Макееву предупредили о возможных проблемах после рождения ребенка от нового мужа

Анастасия Макеева вышла замуж и очень счастлива — омрачают брак только неприятности у супруга, связанные с выплатой алиментов бывшей жене. Широкий общественный резонанс уже довел актрису до больницы, однако эксперты считают, что позже у нее могут возникнуть такие же проблемы.

Звезда не скрывает, что очень хочет стать матерью и родить ребенка от своего супруга. Однако финансовый аналитик Эвелина Ружина в беседе с изданием «Собеседник» заявила, что финансовая нечистоплотность ее мужа может привести к беде, и даже посоветовала заранее принять меры.

«Настя, как и каждая, даже счастливая в браке женщина, должна помнить, что не у всех сказок бывает хэппи-энд. И чтобы быть готовой к неприятностям, неплохо бы осваивать азы финансовой грамотности смолоду. На сегодняшний день есть немало инструментов, благодаря которым можно не только формировать подушку безопасности, но и наращивать ее. От почти бесполезных с точки зрения доходности депозитов до осваивания навыков инвестирования», — рассказывает эксперт.