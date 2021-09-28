Макееву предупредили о возможных проблемах после рождения ребенка от нового мужа
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Фото: @makeevan
Анастасия Макеева вышла замуж и очень счастлива — омрачают брак только неприятности у супруга, связанные с выплатой алиментов бывшей жене. Широкий общественный резонанс уже довел актрису до больницы, однако эксперты считают, что позже у нее могут возникнуть такие же проблемы.
Звезда не скрывает, что очень хочет стать матерью и родить ребенка от своего супруга. Однако финансовый аналитик Эвелина Ружина в беседе с изданием «Собеседник» заявила, что финансовая нечистоплотность ее мужа может привести к беде, и даже посоветовала заранее принять меры.
«Настя, как и каждая, даже счастливая в браке женщина, должна помнить, что не у всех сказок бывает хэппи-энд. И чтобы быть готовой к неприятностям, неплохо бы осваивать азы финансовой грамотности смолоду. На сегодняшний день есть немало инструментов, благодаря которым можно не только формировать подушку безопасности, но и наращивать ее. От почти бесполезных с точки зрения доходности депозитов до осваивания навыков инвестирования», — рассказывает эксперт.
Она удивляется тому, что Роман Мальков счел, что 50 тысяч на троих детей Светлане будет слишком много, и настаивает на 11 тысячах на одного ребенка.
«Удивлению нет предела: как можно так не любить своих родных детей? — вздыхает Ружина. — Как мать-одиночка могу сказать, что все боли Светланы мне знакомы не понаслышке. На месте Анастасии я бы не так рьяно защищала своего нынешнего супруга. Макеева фактически находится в большой опасности: ведь в подобной ситуации, если у них появится ребенок, может оказаться и она сама», — напоминает Ружина.
Она отмечает, что даже по закону получить деньги от отца ребенка может быть очень непросто, даже если суд встанет на сторону матери.
«Бой всегда неравный, если у отца нет официального дохода, например. Или он вообще не пойми, где живет и прописан, как его искать? Мало, чтобы суд назначил вам выплату. Вы ее еще получить попробуйте. К сожалению, финансовая нечистоплотность среди мужчин встречается очень часто».
Фото: Instagram