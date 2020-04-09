Светлана Лобода в день рождения дочери показала нежное фото с ней в банных халатах

Подписчики Светланы Лободы пожелали Еве здоровья и счастья.

Напомним, что у артистки есть еще младшая дочь Тильда, которой в мае исполнится два года. Светлана пока не показывала лицо девочки и не назвала имя ее отца. Однако большая часть ее фанатов считает, что отец Тильды Тилль Линдеманн. Артисты эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.