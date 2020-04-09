Светлана Лобода в день рождения дочери показала нежное фото с ней в банных халатах
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Фото: Instagram
Светлана Лобода нежно поздравила дочь Еву с 9-летием. «Моя любовь, мое счастье, моя жизнь, тебе сегодня 9. Будь здорова, моя девочка, пусть Бог тебя оберегает», — написала артистка в социальной сети и поделилась с подписчиками трогательным аудиосообщением, которое когда-то прислала ей дочь.
Подписчики Светланы Лободы пожелали Еве здоровья и счастья.
Напомним, что у артистки есть еще младшая дочь Тильда, которой в мае исполнится два года. Светлана пока не показывала лицо девочки и не назвала имя ее отца. Однако большая часть ее фанатов считает, что отец Тильды Тилль Линдеманн. Артисты эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.
Фото и видео: Instagram
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