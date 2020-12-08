Стройная Светлана Лобода появилась в ультрамини, белом пальто и глянцевых ботфортах

Каждый образ Светланы Лободы – настоящий дерзкий вызов и ее новый пост не стал исключением. В новой публикации эффектная певица появилась в ультракоротком платье и элегантном белом пальто, а также в черных глянцевых ботфортах.

«Мода должна помогать женщине, давать ей уверенности и помогать принять себя такой, какая ты есть- идеальной для этого мира. SL», – написала Светлана в подписи к фото.