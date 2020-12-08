Стройная Светлана Лобода появилась в ультрамини, белом пальто и глянцевых ботфортах
Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru
Каждый образ Светланы Лободы – настоящий дерзкий вызов и ее новый пост не стал исключением. В новой публикации эффектная певица появилась в ультракоротком платье и элегантном белом пальто, а также в черных глянцевых ботфортах.
«Мода должна помогать женщине, давать ей уверенности и помогать принять себя такой, какая ты есть- идеальной для этого мира. SL», – написала Светлана в подписи к фото.
Образ получил множество комплиментов от поклонников, которые восхищаются фигурой и стилем Светланы:
«Полностью согласна с Вами! От Вас глаз не оторвать», «Вы для нас всегда самая идеальная и модная девушка, независимо от Вашего образа», «Никого моднее Вас я не знаю», «Идеальная всегда и везде», «Люблю одетую Лободу! Так она гораздо круче выглядит», «Когда мне скажут: "Идеальных людей не существует", я покажу им это фото», «Очень уютный выходной лук», «Замечательная фотография! Великолепная Светлана Лобода!», «Вы - идеальная для этого мира!», «Красоточка. Обожаю вас», «Вы очень красивая, Светлана!!», «Светлана, как всегда на высоте».
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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