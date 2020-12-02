Светлана Лобода подчеркнула точеную фигуру эффектным образом в стиле total black
Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru
Светлана Лобода славится не только своей потрясающей фигурой и пышными формами, но и отличным вкусом – она всегда умеет подобрать образ так, чтобы подчеркнуть свои достоинства. Сегодня Лобода поделилась эффектными снимками из самолёта в образе в стиле total black.
Кожаные черные брюки с разрезами, из-под которых видны чулки в сеточку подчеркнули стройные ноги и пышные бедра, а мягкий вязаный кардиган с пикантным декольте добавил в образ изюминку. Светлана завершила образ шейных платком в тон наряду.
Поклонники нашли много теплых слов, чтобы выразить свое восхищение певицей:
«Скучаем по Вам и по Вашим сторис», «Когда уют и тепло подарит нам ваша новая песня? Нереальная красавица», «Светлана, вы просто шикарная леди», «Вам очень идёт такой элегантный стиль», «Боже, как же вы прекрасны!», «Какая милашка! Тепло исходит от Вас даже сквозь километры», «Мне дарят тепло и уют ваши безумно красивые фотографии».
Яркие и немного экстравагантные образы — настоящая визитная карточка Светланы Лободы. Ранее она продемонстрировала своим поклонникам идеальную фигуру и длинные стройные ноги в соблазнительном боди, усыпанном пайетками.
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!