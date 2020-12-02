Светлана Лобода подчеркнула точеную фигуру эффектным образом в стиле total black

Светлана Лобода славится не только своей потрясающей фигурой и пышными формами, но и отличным вкусом – она всегда умеет подобрать образ так, чтобы подчеркнуть свои достоинства. Сегодня Лобода поделилась эффектными снимками из самолёта в образе в стиле total black.

Кожаные черные брюки с разрезами, из-под которых видны чулки в сеточку подчеркнули стройные ноги и пышные бедра, а мягкий вязаный кардиган с пикантным декольте добавил в образ изюминку. Светлана завершила образ шейных платком в тон наряду.