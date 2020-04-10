Светлана Ходченкова в микро-шортах порадовала фанатов кадром новой фотосессии

Светлана Хочденкова, как и миллиарды людей по всему миру, находится в самоизоляции из-за коронавируса. Актриса призывает поклонников не нарушать режим, и чтобы ее подписчики не скучали, публикует в Instagram свои красивые и вдохновляющие фотографии.

Светлана поделилась кадром «спортивной» фотосессии: на снимке она позирует в микро-шортах, кроссовках и свитшоте. Актриса сделала репост своей фотографии со страницы фотографа Ольги Тупоноговой-Волковой. У нее в аккаунте оказалось больше фото красавицы Светланы.