passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Светлана Ходченкова в микро-шортах порадовала фанатов кадром новой фотосессии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Светлана Ходченкова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Актриса поделилась фотографией, которую сделала ее любимая фотограф.

Светлана Хочденкова, как и миллиарды людей по всему миру, находится в самоизоляции из-за коронавируса. Актриса призывает поклонников не нарушать режим, и чтобы ее подписчики не скучали, публикует в Instagram свои красивые и вдохновляющие фотографии.

Светлана поделилась кадром «спортивной» фотосессии: на снимке она позирует в микро-шортах, кроссовках и свитшоте. Актриса сделала репост своей фотографии со страницы фотографа Ольги Тупоноговой-Волковой. У нее в аккаунте оказалось больше фото красавицы Светланы.

«Светлана, какая вы все-таки нереальная красавица! Когда смотришь на фото, кажется, что ретушь, макияж, но увидев вас в спектакле «История любви», убедилась, что никакая ретушь вам не нужна, вы и так совершенство!», «Ну что за ведьма. Кто знает, чем она занимается? Диеты, какой спорт?», «Очень красивая», — написали ей теплые слова в комментариях.

Напомним, несколько дней назад Светлана Ходченкова опубликовала в социальной сети фото в одной рубашке.

Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Starface

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!