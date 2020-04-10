Светлана Ходченкова в микро-шортах порадовала фанатов кадром новой фотосессии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Светлана Хочденкова, как и миллиарды людей по всему миру, находится в самоизоляции из-за коронавируса. Актриса призывает поклонников не нарушать режим, и чтобы ее подписчики не скучали, публикует в Instagram свои красивые и вдохновляющие фотографии.
Светлана поделилась кадром «спортивной» фотосессии: на снимке она позирует в микро-шортах, кроссовках и свитшоте. Актриса сделала репост своей фотографии со страницы фотографа Ольги Тупоноговой-Волковой. У нее в аккаунте оказалось больше фото красавицы Светланы.
«Светлана, какая вы все-таки нереальная красавица! Когда смотришь на фото, кажется, что ретушь, макияж, но увидев вас в спектакле «История любви», убедилась, что никакая ретушь вам не нужна, вы и так совершенство!», «Ну что за ведьма. Кто знает, чем она занимается? Диеты, какой спорт?», «Очень красивая», — написали ей теплые слова в комментариях.
Напомним, несколько дней назад Светлана Ходченкова опубликовала в социальной сети фото в одной рубашке.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Starface
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