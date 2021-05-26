Светлана Ходченкова станет новой Анной Карениной в сериале для Netflix

Netflix скоро начнет съемки первого сериала для русскоязычной версии сервиса. Главную роль в сериале «Анна Каренина» сыграет 38-летняя Светлана Ходченкова, прошедшая пробы. При этом долгое время имя актрисы, которая сыграет главную героиню, оставалось в секрете.

Пользователи негативно отнеслись к этой новости. По их мнению, Ходченкова не может сыграть Анну Каренину, так как не похожа на нее «ни по возрасту, ни по фактуре, ни по манере игры». По их словам, режиссер явно ошибся с типажом.