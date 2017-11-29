5 декабря в Москве состоялся премьерный показ дебютной полнометражной ленты Кирилла Плетнева.

Фильм «ЖГИ!» рассказывает историю надсмотрщицы в женской колонии, блистательно сыгранной Ингой Оболдиной. У каждого человека есть право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Надсмотрщице в женской колонии выпадает шанс изменить свою судьбу, приняв участие в главном песенном шоу страны. Однако сильного голоса для этого недостаточно. Через множество комичных ситуаций и череду драматических событий героине предстоит заново найти себя. А единственным человеком, способный ей в этом помочь, оказывается одна из заключенных, в прошлом — певица. Честная и пронзительная история о том, что жизнь полна возможностей, но у каждой из них есть своя цена…

Предлагаем вам посмотреть трейлер нового фильма и оценить клип, выпущенный к заглавной песне ленты.