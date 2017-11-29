Светлана Ходченкова, Надежда Михалкова и другие звезды на премьере фильма «ЖГИ!»
Минувшим вечером в одном из столичных кинотеатров состоялась долгожданная премьера фильма «ЖГИ!», ставшего первой полнометражной режиссерской работой Кирилла Плетнева. Зрителям фильм представила команда создателей — режиссер Кирилл Плетнев, продюсер Рубен Дишдишян, исполнители главных ролей Инга Оболдина, Виктория Исакова, Владимир Ильин, Данил Стеклов, Ярослава Дегтярёва, Анастасия Щепанова, Ольга Бузова и другие.
Гостями мероприятия стали многие знаменитые представители киноиндустрии, среди которых Светлана Ходченкова, Мария Миронова, Надежда Михалкова, Алика Смехова, Ирина Безрукова, Лариса Удовиченко, Иева Андреевайте, Анжелика Каширина, Карина Андоленко, Анна Исаева и другие.
Фильм «ЖГИ!» рассказывает историю надсмотрщицы в женской колонии, блистательно сыгранной Ингой Оболдиной. У каждого человека есть право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Надсмотрщице в женской колонии выпадает шанс изменить свою судьбу, приняв участие в главном песенном шоу страны. Однако сильного голоса для этого недостаточно. Через множество комичных ситуаций и череду драматических событий героине предстоит заново найти себя. А единственным человеком, способный ей в этом помочь, оказывается одна из заключенных, в прошлом — певица. Честная и пронзительная история о том, что жизнь полна возможностей, но у каждой из них есть своя цена…
Предлагаем вам посмотреть трейлер нового фильма и оценить клип, выпущенный к заглавной песне ленты.
В широкий прокат лента «ЖГИ!» выходит 7 декабря.
Фото: пресс-служба