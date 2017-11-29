5 декабря в Москве состоялся премьерный показ дебютной полнометражной ленты Кирилла Плетнева.

Минувшим вечером в одном из столичных кинотеатров состоялась долгожданная премьера фильма «ЖГИ!», ставшего первой полнометражной режиссерской работой Кирилла Плетнева. Зрителям фильм представила команда создателей — режиссер Кирилл Плетнев, продюсер Рубен Дишдишян, исполнители главных ролей Инга Оболдина, Виктория Исакова, Владимир Ильин, Данил Стеклов, Ярослава Дегтярёва, Анастасия Щепанова, Ольга Бузова и другие.

Инга Оболдина, Кирилл Плетнев и Виктория Исакова

Гостями мероприятия стали многие знаменитые представители киноиндустрии, среди которых Светлана Ходченкова, Мария Миронова, Надежда Михалкова, Алика Смехова, Ирина Безрукова, Лариса Удовиченко, Иева Андреевайте, Анжелика Каширина, Карина Андоленко, Анна Исаева и другие.

Ирина Безрукова и Алика Смехова

Фильм «ЖГИ!» рассказывает историю надсмотрщицы в женской колонии, блистательно сыгранной Ингой Оболдиной. У каждого человека есть право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Надсмотрщице в женской колонии выпадает шанс изменить свою судьбу, приняв участие в главном песенном шоу страны. Однако сильного голоса для этого недостаточно. Через множество комичных ситуаций и череду драматических событий героине предстоит заново найти себя. А единственным человеком, способный ей в этом помочь, оказывается одна из заключенных, в прошлом — певица. Честная и пронзительная история о том, что жизнь полна возможностей, но у каждой из них есть своя цена…

Предлагаем вам посмотреть трейлер нового фильма и оценить клип, выпущенный к заглавной песне ленты.

В широкий прокат лента «ЖГИ!» выходит 7 декабря.

Фото: пресс-служба