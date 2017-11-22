Вышел клип к заглавной песне фильма Кирилла Плетнева «ЖГИ!».

Автором музыки и текста композиции «ЖГИ!» выступил Артем Михаенкин, а исполнили песню актрисы Инга Оболдина и Виктория Исакова. В клипе можно увидеть фрагменты из фильма, в котором снялись Инга Оболдина, Виктория Исакова, Владимир Ильин, Татьяна Догилева, Александра Бортич, Ольга Бузова и многие другие.

У каждого человека есть право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Надсмотрщице в женской колонии выпадает шанс изменить свою судьбу, приняв участие в главном песенном шоу страны. Однако сильного голоса для этого недостаточно. Пройдя через множество комичных ситуаций и череду драматических событий, героине предстоит заново найти себя. А единственным человеком, способным ей в этом помочь, оказывается одна из заключенных, в прошлом певица. Честная и пронзительная история о том, что жизнь полна возможностей, но у каждой из них есть своя цена.

Фильм «ЖГИ!» выходит в прокат 7 декабря 2017 года. Билеты можно приобрести на сайтах «Синема Парка» и «Формулы кино».