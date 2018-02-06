49-летняя Светлана Бондарчук прикрыла грудь перед объективом фотографа.

Модели не бывают бывшими — доказывает Светлана Бондарчук своими новыми фотосессиями. На днях светская львица позировала перед объективом фотографа, кокетливо прикрывая грудь. Светлане удалось перевоплотиться в «голливудскую» роковую красавицу, что вызвало массу положительных отзывов в комментариях и прессе.

Бондарчук позировала в кружевном боди, которое затем сменила на полупрозрачное.

СМИ предполагают, что на звезду позитивно повлиял роман с фотографом Сергеем Табуновым, роман с которым она скрывала долгое время. Светлана и сейчас не комментирует эти отношения, но выглядит счастливой и сексуальной на новых снимках.