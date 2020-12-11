Светлана Бондарчук появилась в шикарном соблазнительном образе: «Интересная вы женщина»
Фото: www.instagram.com/a030aa/
Светлана Бондарчук показала новый шикарный образ в своем Instagram. Телеведущая примерила прозрачную и блестящую облегающую блузку, которая подчеркнула отличную фигуру Светланы, и стильные джинсы.
««Не расстанусь! — Конца нет!» И льнет, и льнет… А в груди — нарастание Грозных вод, Нот… Надёжное: как таинство Непреложное: рас — станемся!
М.Ц.», — подписала фотографию Бондарчук.
Образ получил множество комплиментов от подписчиков:
«Вы безумно хороша», «Очень круто!», «Какая вы роскошная женщина!», «Фотограф явно хотел, чтобы от вас исходило немного больше пофигизма, отстраненности от мира и более глубокого погружения в очень правильно выбранный вами момент», «Интересная Вы женщина, очень понравилась передача про Уорхола», «Света, какая же у вас красивая внутренняя энергия! Pure radiant energy. Я ее через экран чувствую. Вы такая изысканная, необычная, такое тонкое чувство стиля у вас».
Ранее Светлана Бондарчук удивила своих поклонников чистой, естественной красотой и поделилась натуральным образом в своем Instagram, который очаровал ее читателей.
Фото и видео: Instagram Светланы Бондарчук
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