Светлана Бондарчук появилась в шикарном соблазнительном образе: «Интересная вы женщина»

Образ получил множество комплиментов от подписчиков:

«Вы безумно хороша», «Очень круто!», «Какая вы роскошная женщина!», «Фотограф явно хотел, чтобы от вас исходило немного больше пофигизма, отстраненности от мира и более глубокого погружения в очень правильно выбранный вами момент», «Интересная Вы женщина, очень понравилась передача про Уорхола», «Света, какая же у вас красивая внутренняя энергия! Pure radiant energy. Я ее через экран чувствую. Вы такая изысканная, необычная, такое тонкое чувство стиля у вас».

Ранее Светлана Бондарчук удивила своих поклонников чистой, естественной красотой и поделилась натуральным образом в своем Instagram, который очаровал ее читателей.