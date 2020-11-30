Светлана Бондарчук блеснула стройными ногами в эффектном мини-платье и грубых ботинках

Яркий образ и подтянутую фигуру Светланы сразу отметили в комментариях, подчеркнув, что наряд выглядит не только стильно, но и довольно удобно для жизни:

«Отличный лук! Выглядите очень хорошо. Стильно. Так держать!», «Света в тренде», «Молодец? Света! Пример свободы и выражению себя!», «Ну как хороша», «В своем репертуаре, рулит», «Норм. Удобно! Далеко ходить не надо», «Срочно нужен огнетушитель! Это просто огонь бомбический», «Идеальный образ, очень стильный, эффектный и, наверняка, удобный, так держать!», «Как же стильно ты всегда выглядишь», «Да прелесть девчонка...Такие только крепчают», «Отличное сочетание! Такая обувь не для коротконожек, тебе идет очень», «На тебе все выглядит просто безупречно».