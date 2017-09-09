Свадьба понарошку? Алена Водонаева так и не вышла замуж, сообщают светские сплетники
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Неужели свадьба Алены Водонаевой и Алексея Косинуса была постановочной?
В этот понедельник, 11 сентября, бывшая звезда «Дома-2» рассказала о свадьбе с мужчиной своей мечты — ди-джеем Алексеем Косинусом. Сегодня ряд российских СМИ, ссылаясь на комментарий сотрудника ЗАГСа, сообщили: пара всех обманула, регистрации брака не было.
Росписи у пары не было, передает пресса. В этот день, который был официально не регистрируемым, Алена и Алексей действительно прибыли во Дворец Бракосочетания в красивых нарядах, сделали несколько фотографий — и уехали. Они заранее договорились с администрацией о проведении съемки, заплатив за аренду зала на 1 час.
«Жених» сильно нервничал, передают очевидцы. Музыкант ругался и не хотел целовать «невесту».
У нас есть некоторые сомнения в правдивости этих «показаний». Судя по информации из справочника ЗАГСов Санкт-Петербурга, регистрации брака в Дворце бракосочетания 1 на Английской набережной проводятся ежедневно, с 10:00 до 20:00.
Фото: instagram.com