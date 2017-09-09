Неужели свадьба Алены Водонаевой и Алексея Косинуса была постановочной?

В этот понедельник, 11 сентября, бывшая звезда «Дома-2» рассказала о свадьбе с мужчиной своей мечты — ди-джеем Алексеем Косинусом. Сегодня ряд российских СМИ, ссылаясь на комментарий сотрудника ЗАГСа, сообщили: пара всех обманула, регистрации брака не было.

Росписи у пары не было, передает пресса. В этот день, который был официально не регистрируемым, Алена и Алексей действительно прибыли во Дворец Бракосочетания в красивых нарядах, сделали несколько фотографий — и уехали. Они заранее договорились с администрацией о проведении съемки, заплатив за аренду зала на 1 час.