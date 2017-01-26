Новое фото и слова Юлии Топольницкой вызвали недоумение у ее подписчиков

Новая фотография в блоге Юлии Топольницкой, на которой актриса похвасталась шикарной грудью в красном купальнике, вызвала не только восхищение подписчиков. Некоторые из них были крайне удивлены беседой, которая состоялась в комментариях к снимку. «Юленька, ну ты же мать. Чему Елизавету научишь?», — спросила ее подруга, актриса Надежда Паршина. «Всему, что ей поможет в жизни», — ответила Топольницкая. Кто-то из фолловеров поддержал тему, делая комплимент ее формам: «Плюсы материнства!»

«Разве у Юлии есть дети?», «Не**ра себе», — удивлены фанаты. 6 июля 2016 года Юлия вышла замуж за резидента Comedy Club Игоря Чехова. На 189-й день брака (через полгода совместной жизни) пара отправилась в свадебное путешествие, где они оба пили шампанское, а на видеороликах молодая супруга шоумена лишь мельком показывает животик. В блоге актрисы фотографии в просторной одежде сменяют обычные, но ведь все мы помним, как скрывала беременность Полина Гагарина: до момента родов все лишь догадывались о ее положении. Означает ли, что за бракосочетанием, фотографиями которого Юля щедро делилась в Сети, следовало рождение малышки? Или фанаты обсуждают новую роль актрисы? Не будем делать громких заявлений, дождемся официальных комментариев. Любопытный момент: в январе в Сети появились слухи о беременности актрисы. Однако она сообщила, что поправилась ради съемок в клипе.

Гулянья🌊💃 #чехольницкие #чехольницкие204деньсвадьбы Публикация от Юлия Топольницкая (@juliatopolnitskaya) Янв 25 2017 в 10:52 PST

Публикация от Юлия Топольницкая (@juliatopolnitskaya) Фев 7 2017 в 6:04 PST