26-летняя актриса Юлия Топольницкая удивила подписчиков

Популярная актриса Юлия Топольницкая крайне редко делится в блоге откровенными фотографиями. Поэтому сегодня, когда звезда « клипа про Лубутены » опубликовала фото в купальнике, ее поклонники были приятно удивлены. «Кипр раскрепощает», — радуется морю и солнцу красотка.

«Сок!», «Огонь!», «Шикарная женщина!!!!!!», «Я думал, у Вас меньше грудь))», «А ГДЕ ТЫ ЭТО ПРЯТАЛА?», — восхищены фолловеры. «В кенгурухах», — смеется Юля.

Эта поездка была действительно длолгожданной для Топольницкой: она заранее паковала чемоданы, в шутку пытаясь в них поместиться, мечтая о путешествии. И когда подвернулся шанс — актриса незамедлительно им воспользовалась. «Это самый спонтанный мой отпуск, улететь на 2 дня на Кипр», — поделилась радостью Юля.

Стоит отметить, что звезда находится в прекрасной форме. Не так давно она увлеклась боксом. Также они с мужем вместе занимаются спортом, несмотря на московскую погоду: «Вот оно какое наше лето», — констатировала она на днях.