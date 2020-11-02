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Супругом звезды «Кармелиты» Юлии Зиминой оказался профессиональный боксер

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Юлия Зимина с супругом

Фото: Instagram Юлии Зиминой

39-летняя актриса и телеведущая Юлия Зимина, не раскрывавшая имя и должность своего новоиспеченного супруга, как выяснилось, связала жизнь с мужчиной, который в прошлом был профессиональным спортсменом.

Юлия Зимина вышла замуж в конце минувшего лета. «Ребята, Атас!)))))) Я вышла замуж сегодня! Он самый лучший на свете. За фотки спасибо @okulovaphoto», — подписала счастливая невеста снимки с избранником, имя которого называть не стала.

Выяснилось, что избранником актрисы и ведущей Первого канала стал Денис Новиков. В прошлом, как сообщает «Экспресс-газета», мужчина профессионально занимался боксом. После того, как Новикову сломали нос, он решил оставить спорт и занялся бизнесом: вместе с другом он открыл крупнейший в Москве клуб единоборств мирового уровня, который в итоге закрылся. На данный момент Денис является гениральным директором в фирме, предоставляющей бухгалтерские услуги.

Напомним, этот брак стал для Юлии Зиминой первым. Личность отца своей дочери Симоны, родившейся в 2015 году, актриса тоже долго скрывала, им оказался серфер Андрей Карра. До этого актрисе приписывали романы с коллегами — Владимиром Череповским и Максимом Щеголевым.

Фото: instagram

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