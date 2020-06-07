Супруга «Иванушки» Кирилла Андреева откровенно рассказала о пагубном пристрастии певца и его коллег
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Группа «Иванушки International» прочно обосновалась на отечественном музыкальном Олимпе еще с 1990-х годов. Головокружительная слава с миллионами поклонниц и плотным концертным графиком скрывали серьезную проблему в коллективе, которую «Иванушки» старались не афишировать. Однако в новом выпуске шоу «Секрет на миллион», гостем которого стал 49-летний Кирилл Андреев, заговорили о пагубном пристрастии певцов.
Супруга «черненького Иванушки» Лолита заявила, что ее муж и его коллеги злоупотребляли алкоголем: «Это была наша большая проблема, это была трагедия группы, да и многих других. Не говорить об этом нельзя, потому что многие умирают, и мы как-то договорились, что будем рассказывать».
«Я не валялся под кустом, но после концерта мы выпивали, это не уход в запой, а обычные посиделки каждый день. Мы тогда были молоды, нас выручало здоровье», — рассказывает Кирилл, отмечая, что с горячительными напитками было легче расслабиться во время гастролей.
Лолита Андреева вспоминает, что ее муж вел себя достаточно тихо и мирно после загулов с коллегами. «Мне плохо, у меня давление, сердцебиение. Я умру?» — таким вопросом задавался Андреев на следующее утро. По словам женщины, однажды ей пришлось сделать вид, что она переедет к маме, если Кирилл не прекратит злоупотреблять.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Точкой в пагубном пристрастии Кирилла Андреева стала драка на его юбилее — в 2001 году артисту исполнялось 30 лет, и в результате пьяной стычки он получил тяжелую травму головы. «Внутри образовалась большая гематома, сначала врачи пытались воздействовать медикаментами, но она никак не рассасывалась. Тогда было решено проводить операцию. Я перенес трепанацию черепа и был на волосок от смерти. К счастью, все прошло успешно. Кстати, спасибо Игорю Матвиенко: он не только помог мне деньгами, но и не стал искать замену на те месяцы, что заняло восстановление. С тех пор я завязал с алкоголем, его нет даже у нас в райдере. Кроме того, занялся плаванием, сейчас я могу проплыть разом 6-7 километров», — вспомнил певец.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
Тем не менее, алкогольная зависимость сгубила одногруппника Кирилла Андреева — Олега Яковлева, в 47-летнем возрасте ушедшего из жизни из-за цирроза печени. «Олегу, видимо, плохо стало — нужно было в больницу, но он отказывался: такой самовольный человек. Олежка выпивал, и были моменты, когда мы собирались втроем, без Игоря Матвиенко, без директоров, и я говорил: «Тебе нужно притормозить». Уже люди видели, как он приходил нетрезвый, и появились слухи: «Иванушки» — алкоголики», — рассказывает Андреев.
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Кирилл и Лолита Андреевы счастливы в браке более 20 лет, однако «Иванушка» не скрывает, что его личная жизнь до встречи с супругой была бурной. Так, певец рассекретил отношения с несколькими коллегами по сцене — еще в 90-х годах Андреев закрутил роман с Жанной Фриске из «Блестящих», а позднее — с солисткой группы «Стрелки» Марией «Марго» Бибиловой. Участница некогда популярного коллектива появилась в студии «Секрета на миллион» и призналась, что их отношения с «Иванушкой» преследовали вполне определенную цель: «Парой никуда не ходили, я приезжала к Кириллу домой. Если честно, романтики не было - встречались мы с одной, вполне определенной целью. Все было очень легко, без обязательств. А потом эти встречи сошли на нет просто-напросто из-за невозможности видеться».
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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