Супруга «Иванушки» Кирилла Андреева откровенно рассказала о пагубном пристрастии певца и его коллег

Группа «Иванушки International» прочно обосновалась на отечественном музыкальном Олимпе еще с 1990-х годов. Головокружительная слава с миллионами поклонниц и плотным концертным графиком скрывали серьезную проблему в коллективе, которую «Иванушки» старались не афишировать. Однако в новом выпуске шоу «Секрет на миллион», гостем которого стал 49-летний Кирилл Андреев, заговорили о пагубном пристрастии певцов.

Супруга «черненького Иванушки» Лолита заявила, что ее муж и его коллеги злоупотребляли алкоголем: «Это была наша большая проблема, это была трагедия группы, да и многих других. Не говорить об этом нельзя, потому что многие умирают, и мы как-то договорились, что будем рассказывать».