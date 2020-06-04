«Она хотела семью»: солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о страстном романе с Жанной Фриске

«Мы были молодые, и у нас была страсть. Она говорила мне, что хочет семью. <...> Очень мало случаев, когда муж — певец, жена — певица или актриса», — раскрыл Андреев подробности личной жизни в шоу «Секрет на миллион». По словам артиста, они с Жанной хранили свои отношения в тайне, встречались чаще всего на совместных концертах и репетициях.