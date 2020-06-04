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«Она хотела семью»: солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о страстном романе с Жанной Фриске

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Кирилл Андреев

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

49-летний солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев раскрыл подробности романа с экс-участницей «Блестящих» Жанной Фриске.

«Мы были молодые, и у нас была страсть. Она говорила мне, что хочет семью. <...> Очень мало случаев, когда муж — певец, жена — певица или актриса», — раскрыл Андреев подробности личной жизни в шоу «Секрет на миллион». По словам артиста, они с Жанной хранили свои отношения в тайне, встречались чаще всего на совместных концертах и репетициях.

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

В итоге они расстались, а потом 31 декабря 1998 года Кирилл встретил свою будущую жену Лолу, от которой у него теперь подрастает 19-летний сын, названный в его честь.

Фото: Globallookpress / Anna Salynskaya

Жанна Фриске умерла в 2015 году в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком головного мозга. У певицы подрастает семилетний сын Платон от телеведущего Дмитрия Шепелева.

Фото: globallookpress

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