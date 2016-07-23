В начале августа в Сети появилась информация, что Андрей Малахов покидает пост ведущего шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Причиной ухода, как сообщалось ранее, стал конфликт Малахова с новым продюсером передачи , которая вернулась в программу после девятилетнего перерыва. Если верить источнику «Русской службы Би-Би-Си», поделившемуся информацией на условиях анонимности, в шоу было решено добавить политики. Андрей же всегда был сторонником социальных тем.

Сегодня стало известно, что бессменный ведущий оставляет свое шоу и уходит в декретный отпуск. Как сообщает elle.ru, супруга Андрея Наталья Шкулева ждет первенца и уже находится на серьезном сроке беременности. Звездная чета информацию о пополнении в семействе не комментирует.

К слову, по информации источников, близких к паре, именно интересное положении жены Малахова стало источником его конфликта с руководством. Ведущий заявил о намерении уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком, с чем не согласилось начальство. Андрея поставили перед выбором — карьера или семья, что, в свою очередь, показалось ему абсолютно неприемлемым.

Отметим, что Малахов и Шкулева женаты порядка шести лет. Наталья — бренд-директор и издатель ELLE в России, который вместе с журналом «СтарХит» входит в портфель компаний Hearst Shkulev Media.

Фото: instagram