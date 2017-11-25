Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров прокомментировал слухи о банкротстве
Некоторые СМИ сообщили о бедственном финансовом положении мужа известной телеведущей. По слухам, бизнес Курбана Омарова закрывается, и теперь основным добытчиком в семье станет Ксения Бородина. Омаров опубликовал одну из таких новостей у себя в Instagram и прокомментировал ее иронично:
«Не везет так не везет. Оказывается, у меня все-таки есть компания и какая то деятельность, но печальная новость в том, что она обанкротилась буквально вчера. Слава Богу, анонимные доброжелатели всt это выяснили и рассказали всем. Если бы не они, так и умер бы, не узнав об этом. Так что я теперь банкрот, если кто может, киньте 500 рублей на мобильник, а то у Ксюхи неудобно уже просить».
Вот сук@, не везет так не везет. Оказывается у меня все таки есть компания и какая то деятельность, но печальная новость в том, что она обанкротилась буквально вчера. Слава Богу анонимные доброжелатели всё это выяснили и рассказали всем. Если бы не они так и умер не узнав об этом. Так что я теперь банкрот, если кто может киньте 500 рублей на мобильник, а то у Ксюхи не удобно уже просить.
Публикация от Omarov Kurban (@zimamoscow)
Подписчики бизнесмена тем временем горячо обсуждают планы Ксении Бородиной вслед за Ольгой Бузовой, которая теперь будет вести женскую передачу «Бабий бунт» на Первом, также стать звездой главного канала страны. Началось все с намека Курбана Омарова на то, что Ксения в поисках новой работы. Поклонники Бородиной стали делать свои предположения, где она могла бы трудиться. Многие захотели видеть Бородину в качестве ведущей популярного шоу «Пусть говорят» на Первом канале и даже запустили хештег «Пусть говорит Ксюха».
«Я произнес его в шутку после которой выяснилось, что кроме меня еще сотни тысяч наших подписчиков хотели бы увидеть Ксюшу в роли ведущей "Пусть Говорят". Я не знаю, удастся ли Первому каналу уговорить Ксюшу, но повеселились мы вчера от души. Я просто на секунду представил, что будет, если Ксю официально попросит подписчиков о чем-то. Произойдет цифровая демократия! Всем спасибо вы сила!» — написал Омаров.
Самые подозрительные в итоге решили, что бизнесмен специально «толкает» жену на Первый, так как семья находится в бедственном положении.
Фото: instagram