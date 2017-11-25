Недавно появились слухи о том, что бизнесмен обанкротился и вынужден закрыть свой бизнес.

Некоторые СМИ сообщили о бедственном финансовом положении мужа известной телеведущей. По слухам, бизнес Курбана Омарова закрывается, и теперь основным добытчиком в семье станет Ксения Бородина. Омаров опубликовал одну из таких новостей у себя в Instagram и прокомментировал ее иронично: «Не везет так не везет. Оказывается, у меня все-таки есть компания и какая то деятельность, но печальная новость в том, что она обанкротилась буквально вчера. Слава Богу, анонимные доброжелатели всt это выяснили и рассказали всем. Если бы не они, так и умер бы, не узнав об этом. Так что я теперь банкрот, если кто может, киньте 500 рублей на мобильник, а то у Ксюхи неудобно уже просить».