СМИ обсуждают любовный треугольник в жизни Анжелики Варум и Леонида Агутина

Они разыскали мужчину, от которого Варум ушла к Агутину. С Максимом Никитиным будущая певица, тогда она носила имя Мария, училась в одной школе, и он хранит о былом только теплые воспоминания. «Она не была куклой. В нее влюблялись не за внешние качества, а больше за качества сердца и души», — так отозвался мужчина о бывшей возлюбленной.

Анжелика Варум и Леонид Агутин — одна из самых красивых и прочных пар российского шоу-бизнеса. У них растет красавица-дочь Элизабет, которая вот-вот выйдет замуж , да и отношения супругов близки к идеальным. Но в этом браке было место и для пикантных моментов — любопытную историю раскопали российские журналисты.

Очарованный парень встречал и провожал будущую звезду, а когда она отправилась в Москву покорять шоу-бизнес — отправился за ней. «Меня воспринимали по-разному: кто-то думал, что я ее охранник, кто-то понимал, что я ее молодой человек. А я был заведующим постановочной частью. На мне были декорации и свет», — цитирует сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на НТВ.

После появления Леонида в жизни Максима многое поменялось. «Начался совместный проект с Агутиным. И моя работа стала неактуальной. Мы разошлись. Почти 20 лет не виделись. Недавно встретились в спортклубе, были рады друг друга видеть, обнялись, она мне показала свои семейные фото», — трогательно признался Никитин. Сейчас он счастливо женат, воспитывает двоих детей.

«Мы не общаемся. Не сложилось. Я была влюблена в моего одноклассника, я его ждала из армии, он служил во флоте. Любовь была взаимной. Мы были вместе более десяти лет!» — так прокомментировала свой первый «гражданский брак» Варум.

Фото: instagram.com