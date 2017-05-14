Анжелика Варум высказалась о свадьбе 18-летней дочери
Отношения влюбленных настолько серьезны, что они уже подумывают о свадьбе. Однако сама певица выступает против этого, так как считает, что дочь еще слишком молода для создания семьи и в свои 18 лет не способна осознанно выбрать того человека, который подойдет ей для совместной жизни.
«Надеюсь, дочка замуж выходить не собирается. Если я чего-то не знаю, подскажите. Но мне кажется, что создание семьи – это вопрос для взрослых. Сначала нужно состояться как личность в профессии, а уже потом думать о свадьбе», — рассказала она в интервью Sobesednik.ru.
Это заявление стало полной неожиданностью для всех, ведь Варум сама несколько лет назад выбрала для дочери молодого человека прямо на концерте американской рок-группы. Анжелика приметила Марка и заявила, что такой парень бы ей подошел, а спустя некоторое время на барабанщика обратила внимание Лиза.
Кроме того, ранее артистка всеми силами защищала избранника дочери, когда пользователи Сети раскритиковали его необычную внешность. На фотографии, которую Варум опубликовала в своем блоге, Марк предстал в костюме не по размеру, с длинными волосами, усами и бородой, чем вызвал волну негативной критики в свой адрес.
Тогда Анжелика писала: «Зовут его Марк. Ему 21 год. Его отец и мама родились и выросли на Кубе. Марк родился в Америке. Он потрясающий музыкант, без вредных привычек))) Направление, которое он "исповедует", называется концептуальный рок. За его плечами несколько профессиональных альбомов. Марк лидер группы, виртуозный барабанщик, замечательный певец и очень тонкий, деликатный человек».
Фото: instagram, eastnews