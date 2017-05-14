Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Лиза около двух лет встречается с барабанщиком американской рок-группы Марком.

Отношения влюбленных настолько серьезны, что они уже подумывают о свадьбе. Однако сама певица выступает против этого, так как считает, что дочь еще слишком молода для создания семьи и в свои 18 лет не способна осознанно выбрать того человека, который подойдет ей для совместной жизни.

«Надеюсь, дочка замуж выходить не собирается. Если я чего-то не знаю, подскажите. Но мне кажется, что создание семьи – это вопрос для взрослых. Сначала нужно состояться как личность в профессии, а уже потом думать о свадьбе», — рассказала она в интервью Sobesednik.ru.