Супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев впервые за долгое время вышел в свет

Стоит отметить, что с 6 по 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в Москве состоятся показы ледового шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Фигуристка сделала заявление, что все деньги от продажи билетов на 10 ноября будут переданы на лечение Анастасии Заворотнюк и других женщин, борющихся с онкологическими заболеваниями: «В наших мюзиклах на льду мы рассказываем зрителям — детям и взрослым — сказку о любви, способной творить настоящие чудеса и исцелить от всех болезней. Так почему бы самим не сотворить чудо? За долгие годы совместной работы в нашем коллективе сложились теплые и дружественные отношения. Мы всегда поддерживаем друг друга в любых ситуациях. Поэтому я и наша команда приняли решение, что все средства, собранные от проведения заключительного шоу в Москве в ДС «Мегаспорт» «Аленький цветочек» 10 ноября в 18:00, пойдут в помощь и поддержку семье моего друга Петра Чернышева, а именно его супруге Анастасии Заворотнюк, а также фондам, которые оказывают помощь тем женщинам, которые оказались в подобной ситуации. Анастасия — светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом».