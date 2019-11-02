Супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев впервые за долгое время вышел в свет
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Фото: Instagram Анастасии Заворотнюк
Вот уже несколько месяцев пользователи Сети с замиранием сердца следят за новостями о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. На фоне страшных подробностей о болезни «моей прекрасной няни» проскользнула информация, что ее супруг, фигурист Петр Чернышев, прекращает участие в ледовых шоу. Однако на днях в Санкт-Петербурге состоялся показ шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», в котором Петр исполняет главную партию.
Как отметили очевидцы, несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, Чернышев блестяще откатал своего Руслана. Однако на пресс-конференции, прошедшей после проката, спортсмен не появился — лишь сфотографировался с коллегами возле пресс-волла. В итоге все вопросы о состоянии фигуриста были адресованы Татьяне Навке. «В каком смысле «как он себя чувствует»? Петр Андреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо», — ответила олимпийская чемпионка.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Стоит отметить, что с 6 по 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в Москве состоятся показы ледового шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Фигуристка сделала заявление, что все деньги от продажи билетов на 10 ноября будут переданы на лечение Анастасии Заворотнюк и других женщин, борющихся с онкологическими заболеваниями: «В наших мюзиклах на льду мы рассказываем зрителям — детям и взрослым — сказку о любви, способной творить настоящие чудеса и исцелить от всех болезней. Так почему бы самим не сотворить чудо? За долгие годы совместной работы в нашем коллективе сложились теплые и дружественные отношения. Мы всегда поддерживаем друг друга в любых ситуациях. Поэтому я и наша команда приняли решение, что все средства, собранные от проведения заключительного шоу в Москве в ДС «Мегаспорт» «Аленький цветочек» 10 ноября в 18:00, пойдут в помощь и поддержку семье моего друга Петра Чернышева, а именно его супруге Анастасии Заворотнюк, а также фондам, которые оказывают помощь тем женщинам, которые оказались в подобной ситуации. Анастасия — светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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