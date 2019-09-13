Муж Анастасии Заворотнюк объявил об уходе из ледового шоу «Руслан и Людмила»

Сегодня, 13 сентября, подтвердилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. Сейчас актриса находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
В ближайшее время в больнице состоится консилиум врачей, на котором решат, можно ли провести актрисе операцию.
В больнице с супругой находится фигурист Петр Чернышев. Из-за этого спортсмен покидает ледовое шоу «Руслан и Людмила», сообщает телеграм-канал Super.ru. На ледовой арене Петра Чернышева заменит Алексей Рогонов. Сейчас труппа гастролирует в Турции.
«Сейчас Петр не может думать о других вещах, кроме здоровья жены», — приводит издание слова людей, близких к паре.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Starface
Видео: youtube.com/ СЕГОДНЯ
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