Муж Анастасии Заворотнюк объявил об уходе из ледового шоу «Руслан и Людмила»

В ближайшее время в больнице состоится консилиум врачей, на котором решат, можно ли провести актрисе операцию.

В больнице с супругой находится фигурист Петр Чернышев. Из-за этого спортсмен покидает ледовое шоу «Руслан и Людмила», сообщает телеграм-канал Super.ru. На ледовой арене Петра Чернышева заменит Алексей Рогонов. Сейчас труппа гастролирует в Турции.

«Сейчас Петр не может думать о других вещах, кроме здоровья жены», — приводит издание слова людей, близких к паре.