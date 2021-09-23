Супермодель Линда Евангелиста призналась, почему резко поправилась и лишилась работы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Kika Press/ Global Look press
Несколько лет назад Донателла Версаче устроила показ, главными героинями которого стали супермодели 1990-х. В шоу участвовали все известные красотки, кроме Линды. Вскоре ее засняли на улице, и снимки красноречиво объясняли, почему ее не пригласили выйти на подиум, — Евангелиста сильно поправилась.
И теперь после долгого молчания супермодель призналась, почему стремительно потолстела, а потом и лишилась работы. В Instagram Линда опубликовала сообщение под тегом #thetruth (правда).
«Сегодня я решилась на непростой шаг: рассказать моим поклонникам, почему я не работала и не появлялась на публике последние пять лет, — написала Линда. — А правда в том, что я лишилась фигуры из-за процедуры, давшей эффект, обратный обещанному».
Модель добавила, что после моделирования фигуры (откачки жира) она набрала еще больше веса, причем ситуацию не смогли исправить и две корректирующие операции.
Фото: Кадр видео
«Но я на пути к тому, чтобы избавиться от стыда и поведать публике мою историю. Я выйду из дома с высоко поднятой головой, несмотря на то, что уже не выгляжу, как прежде», — призналась Линда Евангелиста.
О том, как складывалась карьера Линды и почему она не нашла счастья в личной жизни, читайте в статье на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Kika Press/ Global Look press, East News, Getty Images, DPA, каналы Runway Collection и «Вопрос в теме»