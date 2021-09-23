Супермодель Линда Евангелиста призналась, почему резко поправилась и лишилась работы

Несколько лет назад Донателла Версаче устроила показ, главными героинями которого стали супермодели 1990-х. В шоу участвовали все известные красотки, кроме Линды. Вскоре ее засняли на улице, и снимки красноречиво объясняли, почему ее не пригласили выйти на подиум, — Евангелиста сильно поправилась.

И теперь после долгого молчания супермодель призналась, почему стремительно потолстела, а потом и лишилась работы. В Instagram Линда опубликовала сообщение под тегом #thetruth (правда).