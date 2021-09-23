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Супермодель Линда Евангелиста призналась, почему резко поправилась и лишилась работы

В конце 1980-х и в 1990-е годы Линда сотрудничала с крупнейшими мировыми брендами, была лицом многих косметических компаний, без нее не обходился ни один показ крупных домов моды. Но несколько лет назад она исчезла с радаров. Поклонники начали подозревать, что причиной тому стал возраст красавицы, хотя многие модели работают до почтенных лет. И теперь 56-летняя Евангелиста призналась, почему долгое время пряталась от публики.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Линда Евангелиста в 2014 году

Фото: Kika Press/ Global Look press

Несколько лет назад Донателла Версаче устроила показ, главными героинями которого стали супермодели 1990-х. В шоу участвовали все известные красотки, кроме Линды. Вскоре ее засняли на улице, и снимки красноречиво объясняли, почему ее не пригласили выйти на подиум, — Евангелиста сильно поправилась.

И теперь после долгого молчания супермодель призналась, почему стремительно потолстела, а потом и лишилась работы. В Instagram Линда опубликовала сообщение под тегом #thetruth (правда).

«Сегодня я решилась на непростой шаг: рассказать моим поклонникам, почему я не работала и не появлялась на публике последние пять лет, — написала Линда. — А правда в том, что я лишилась фигуры из-за процедуры, давшей эффект, обратный обещанному».

Модель добавила, что после моделирования фигуры (откачки жира) она набрала еще больше веса, причем ситуацию не смогли исправить и две корректирующие операции.

Так Линда выглядит после неудавшейся пластики

Так Линда выглядит после неудавшейся пластики

Фото: Кадр видео

«Но я на пути к тому, чтобы избавиться от стыда и поведать публике мою историю. Я выйду из дома с высоко поднятой головой, несмотря на то, что уже не выгляжу, как прежде», — призналась Линда Евангелиста.

О том, как складывалась карьера Линды и почему она не нашла счастья в личной жизни, читайте в статье на сайте Passion.ru.

Фото и видео: Kika Press/ Global Look press, East News, Getty Images, DPA, каналы Runway Collection и «Вопрос в теме»