Линда Евангелиста: за что супермодель прозвали «хамелеоном», и как она выглядит в 56 лет

10 мая одной из самых успешных, известных и высокооплачиваемых моделей 1990-х Линде Евангелисте исполнилось 56 лет. В последнее время она редко появляется на публике, а в модном мире шепчутся, что Евангелиста потеряла былую форму.

Линда родилась в Канаде в 1965 году. В 15 лет девочка, с детства мечтавшая о карьере модели, выиграла свой первый конкурс красоты. Правда, местного масштаба. После получения титула «Мисс Ниагара» ей сразу же поступило предложение от нью-йоркского модельного агентства. Так девушка подписала свой первый контракт.

Следующих предложений ей пришлось ждать три года. Все это время юная модель много трудилась, чтобы наработать портфолио и заявить о себе. За эти годы Линда преобразилась: набралась опыта, уверенности, шарма и стала еще красивее.