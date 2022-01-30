passion.ru
1 мин.

Супер папа: Максим Галкин показал идеальный выходной с женой и детьми

45-летний юморист и телеведущий Максим Галкин редкие выходные дни старается полностью посвятить любимой семье. Артист показал, как проводит время с подрастающими наследниками.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Максим Галкин

Фото: @maxgalkinru/Instagram

Максим Галкин опубликовал трогательное видео на своей странице в Instagram, снятое любимой супругой. Артист вместе с детьми Лизой и Гарри устроили настоящие зимние гонки недалеко от своей загородной резиденции.

Дружная семья весело каталась на санках по снежным тропам и наслаждалась совместным досугом.

Максим Галкин катается на санках с детьми

«Обожаю такую снежную зиму!» — подписал видео юморист.

За несколько часов ролик посмотрели более полутора миллионов пользователей, а поклонники звездной пары оставили тысячи комментариев с пожеланиями счастья.

45-летний Максим Галкин рассказывал, что последнее время он много работает, так как является единственным «кормильцем» в семье. Но выходные обязательно проводит в компании детей и жены. Счастливая семья предпочитает активный отдых. После появления на свет детей Алла Борисовна практически ушла со сцены и все свое свободное время посвятила воспитанию Лизы и Гарри.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. В 2013 на свет появились Лиза и Гарри Галкины.

Фото и видео: Instagram

Новости партнеров
О чем говорят