Супер папа: Максим Галкин показал идеальный выходной с женой и детьми

«Обожаю такую снежную зиму!» — подписал видео юморист.

За несколько часов ролик посмотрели более полутора миллионов пользователей, а поклонники звездной пары оставили тысячи комментариев с пожеланиями счастья.

45-летний Максим Галкин рассказывал, что последнее время он много работает, так как является единственным «кормильцем» в семье. Но выходные обязательно проводит в компании детей и жены. Счастливая семья предпочитает активный отдых. После появления на свет детей Алла Борисовна практически ушла со сцены и все свое свободное время посвятила воспитанию Лизы и Гарри.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. В 2013 на свет появились Лиза и Гарри Галкины.