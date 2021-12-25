Галкин — о воспитании детей с Пугачевой: «Алла полковник, а я веселый батя»

Максим считает супругу прекрасной матерью и мудрой женщиной, которая лучше его знает, как правильно вести себя с детьми. Алла помогает наследникам не только в учебе, но и делится богатым жизненным опытом, объясняя, как им правильно поступать в той или иной ситуации. Примадонна является достаточно строгим родителем, в то время как юморист играет роль доброго папы.

«Я — веселый батя, с которым дети расслабляются, играют. Конечно, Алла иногда в шутку расстраивается, что мама строгая, а папа все позволяет», — добавляет Галкин.

Максим также не раз упоминал о том, как благоприятно супруга влияет на его личностное и творческое развитие. Артист не перестает говорить о том, что ему очень повезло иметь рядом с собой такого человека как Алла. «На дне рождения я поднял за нее бокал и сказал: «Я только в последние годы осознал, что в моей жизни не было ни одной минуты, когда жена, с которой я спорил, была бы не права».

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году, спустя два года у пары появились двое детей: Лиза и Гарри. Для 72-летней певицы этот брак стал пятым, а для Максима первым.