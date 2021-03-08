Судзиловская — об экстрасенсорных талантах Пугачевой: «Есть дар»
Фото: @alla_orfey / Instagram
Олеся Судзиловская не скрывает, что в принятии разных решений в жизни часто доверяется своей интуиции. По словам актрисы, внутренний голос ее никогда не подводит. Еще больше седьмое чувство развито у подруги звезды Аллы Пугачевой: «То, что мы общаемся, для меня удивительная история. Наши общие знакомые рассказывают, что у Аллы Борисовны есть дар предвидения, благодаря которому она способная помочь и себе, и своим близким». Об этом она рассказала изданию «7Дней». У самой Олеси тоже довольно занятный талант — актриса уверяет, что могла бы стать первоклассной свахой: «Вижу пары, которые состоятся и в бизнесе, и в жизни. Легко организую встречу».
Фото: @alla_orfey / Instagram
К слову, недавно мы писали, как поклонники устроили восхитительный сюрприз для Аллы Пугачевой в день весны: «Она бог наш и кумир». Примадонна любит праздники и следует традициям уже много лет. В первое воскресенье марта обычно звезда отмечает день весны и устраивает торжество. В этом году Алла Пугачева не закатила пир, но получила неожиданный подарок-сюрприз, который организовали ее фанаты.
Фото: Instagram
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