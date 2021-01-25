Муж Виктории Лопыревой оказался должен банку 11 миллионов

Муж Виктории Лопыревой, Игорь Булатов, зампред правительства Республики Коми, оказался должен банку огромную сумму, а именно почти 11 миллионов рублей. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Финансовые проблемы у него начались, как сообщает канал, еще в 2015 году. Тогда он взял в «Фора-банке» сразу два кредита, каждый по 5 миллионов рублей.

В то время он работал в компании «Ташир» и был женат на дочери владельца компании Татевик Карапетян.

Позже оказалось, что взносы по кредитам Булатов вносил нерегулярно и постоянно просрочивал.

Банк подал на него в суд и выиграл дело, хотя Булатов обжаловал решение, заявляя, что в России его не было и он ничего не знал. В Мосгорсуде, однако, подтвердили его вину. Теперь сумма долга Булатова составляет 11 миллионов рублей, поскольку к первоначальной сумме долга прибавились также госпошлина и пени.

За Булатова Виктория Лопырева вышла замуж, когда была беременна его ребенком, их сын родился в феврале 2019 года. Сразу пожениться пара не могла — Игорь Булатов был женат на Тате Карапетян, которая не соглашалась давать мужу развод. В итоге молодожены сыграли тихую и закрытую церемонию, предназначенную только для своих.

Ранее в Сети появились слухи о разводе Лопыревой, которые, однако, не получили подтверждения, а в минувшие выходные телеведущую увидели на пляже в компании незнакомца.