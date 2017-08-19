В деле о неродившихся детях Софии Вергары и Ника Лоеба поставлена точка

Достижения современной медицины не всегда идут на пользу женщинам. Так, известная актриса, модель и телеведущая София Вергара была вынуждена сражаться с бывшим бойфрендом за судьбу своих неродившихся детей.

Когда София состояла в отношениях с актером Ником Лоебом (пара обручилась в 2012 году), они решили подстраховаться, и в 2013 году заранее заморозили эмбрионы для последующего вынашивания — актрисой, либо суррогатной матерью. СМИ даже узнал пол возможных детей — две девочки. Выйдя замуж за красавца-актера Джо Манганьелло, Вергара забеспокоилась: вдруг несостоявшийся отец, принявшийся страстно мечтать о наследниках, решит за нее вопрос материнства? Артистка обратилась в суд с просьбой запретить мужчине предъявлять права на их общее потомство.

На днях ходатайство актрисы было удовлетворено: эмбрионы могут подвергнуться разморозке только с ее согласия. Которое она, конечно же, не даст.