В деле о женитьбе, разводе и отцовстве известного певца Вадима Казаченко поставлена точка. Суд обязал музыканта выплачивать алименты сыну, который родился в браке, который мужчина не признает.

Сумма, которую певец будет выплачивать Ольге Казаченко, составит более 30 тысяч рублей в месяц, из которых 13 тысяч молодая мама будет обязана тратить на содержание маленького Филиппа, а 18 тысяч рублей — как угодно.

Напомним, что сын музыканта родился в марте 2017 года. Около полугода назад в жизни пары разразился скандал: будучи женатым, артист решил вступить в брак с Ириной Аманти. Еще будучи беременной, Ольга пожаловалась, что артист лишил ее средств к существованию и угрожал, заставляя сделать аборт.

Фото: globallookpress