Суд отменил решение о взыскании с Киркорова долга по ипотеке

Продать хотели и некоторую технику, находящуюся в доме: духовой шкаф, кофемашину Miele и четыре кондиционера Daikin. СМИ писали, что такое постановление вынес Таганский районный суд Москвы. При этом защита Киркорова опровергла эту информацию, объяснив, что суд не имеет права выставлять что-либо на торги.

Как пишет ТАСС, по решению первой инстанции с артиста и подконтрольной Киркорову компании ООО «Филипп Киркоров Продакшн» должны были взыскать кредитную задолженность для ABLV. Ее сумма равнялась 780 тысячам евро, а расходы по уплате госпошлины — 70 тысячам рублей.

В январе стало известно, что Филипп Киркоров задолжал налоговой крупную сумму денег — около 100 тысяч рублей. Его концертная компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» получала извещение, однако налоги не платила. Сроки уплаты прошли, сотрудники налоговой службы передали обязанности по взысканию судебным приставам.