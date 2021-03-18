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Суд отменил решение о взыскании с Киркорова долга по ипотеке

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Филипп Киркоров

Фото: instagram.com/fkirkorov

Суд в Москве отменил взыскание с певца Филиппа Киркорова ипотечного долга в размере около 780 тысяч евро (68,6 миллиона рублей) перед латвийским банком ABLV, об этом рассказал представитель исполнителя Александр Добровинский.

Дело рассмотрел Второй кассационный суд общей юрисдикции. Как уточнил юрист, он «уверенно шел» к победе. Дальнейший шаг — выиграть по апелляции в Мосгорсуде.

Речь идет о недвижимости российского поп-короля в Латвии, которая стоит примерно 200 миллионов рублей. Банк хотел отобрать жилище в качестве взыскания по долгу.

Продать хотели и некоторую технику, находящуюся в доме: духовой шкаф, кофемашину Miele и четыре кондиционера Daikin. СМИ писали, что такое постановление вынес Таганский районный суд Москвы. При этом защита Киркорова опровергла эту информацию, объяснив, что суд не имеет права выставлять что-либо на торги.

Как пишет ТАСС, по решению первой инстанции с артиста и подконтрольной Киркорову компании ООО «Филипп Киркоров Продакшн» должны были взыскать кредитную задолженность для ABLV. Ее сумма равнялась 780 тысячам евро, а расходы по уплате госпошлины — 70 тысячам рублей.

В январе стало известно, что Филипп Киркоров задолжал налоговой крупную сумму денег — около 100 тысяч рублей. Его концертная компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» получала извещение, однако налоги не платила. Сроки уплаты прошли, сотрудники налоговой службы передали обязанности по взысканию судебным приставам.

Фото: Instagram/@fkirkorov

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