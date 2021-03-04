Суд отменил развод Федосеевой-Шукшиной и Алибасова

Кроме того, нет информации о состоянии здоровья Алибасова и о том, получает ли необходимое лечение или нет. «Будучи законной супругой, Лидия Николаевна имеет право на получение любой информации о нем», — напомнила она.

Ранее Федосеева-Шукшина выиграла спор о возврате ей квартиры в Новой Москве. Как пишет газета «Известия», теперь она не имеет никаких имущественных претензий к Бари Алибасову, о чем может заявить, предоставив документы.

Напомним, в середине февраля 2021 года стало известно о неизлечимой болезни Алибасова. По словам врача-психиатра Станислава Полторака, речь идет о сенильной, или старческой, деменции. В декабре 2020 года мы писали о разводе Федосеевой-Шукшиной и Алибасова.