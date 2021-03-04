Суд отменил развод Федосеевой-Шукшиной и Алибасова
Фото: instagram.com/alibasov_nana
Она уточнила, что ее подзащитная приняла решение отменить развод. Был подан соответствующий документ — отказ от иска. «Это означает, что брак между Шукшиной и Алибасовым действителен и сохранен», — добавила адвокат. Вербицкая-Линник отметила, что все слова Алибасова, где он просит супругу «не препятствовать расторжению брака», ни что иное как манипуляция. Юрист уточнила, что местонахождение знаменитого продюсера группы «На-На» сейчас неизвестно.
Кроме того, нет информации о состоянии здоровья Алибасова и о том, получает ли необходимое лечение или нет. «Будучи законной супругой, Лидия Николаевна имеет право на получение любой информации о нем», — напомнила она.
Ранее Федосеева-Шукшина выиграла спор о возврате ей квартиры в Новой Москве. Как пишет газета «Известия», теперь она не имеет никаких имущественных претензий к Бари Алибасову, о чем может заявить, предоставив документы.
Напомним, в середине февраля 2021 года стало известно о неизлечимой болезни Алибасова. По словам врача-психиатра Станислава Полторака, речь идет о сенильной, или старческой, деменции. В декабре 2020 года мы писали о разводе Федосеевой-Шукшиной и Алибасова.
Фото: Instagram/@alibasov_nana
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