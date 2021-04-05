Суд отклонил иски по обвинению шоу «Голос. Дети» в устройстве детей по блату

Мосгорсуд закрыл дело по обвинению песенного конкурса «Голос. Дети» в том, что детей туда устраивают по договоренности и благодаря связям.

Музыкальный критик Сергей Соседов, политик Максим Сурайкин и актер Станислав Садальский подали иски, которые были связаны с участием в шоу детей известных в шоу-бизнесе персон — первой была дочь Алсу Микелла Абрамова, за ней Александра Будникова.

А сейчас в команде наставника Егора Крида участвует дочь барда Трофима Елизавета.

Однако в какой-то момент все трое обвинителей решили отказаться от исков. Разбираться в деле дальше Мосгорсуд не стал.

Все они заявили, что серьезных обвинений у них нет, и все их слова были не более чем оценочными суждениями.

Ранее большой скандал произошел на шоу с дочерью Алсу, когда она одержала победу. Родителей Микеллы обвинили в накрутке голосов.

Позже Светлана Лобода, которая является наставником в последнем сезоне конкурса, заявила, что ее дочь очень хотела принять участие, однако певица отказала ей из-за страха обвинений в мошенничестве.