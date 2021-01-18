Настасья Самбурская показала, как выглядит дома без макияжа
Фото: www.instagram.com/samburskaya/
Настасья Самбурская, отвечая на вопросы своих подписчиков, опубликовала в сториз селфи, на котором показала, как выглядит дома и без макияжа. Впрочем, на честной фотографии актриса не особенно отличается от той, какую мы привыкли видеть в ее Instagram.
Актриса предложила свои поклонникам самим выбрать, какие фотографии им показать. Подписчики проявили фантазию и заказали самые разные — в военной форме, в кимоно, без макияжа или с макияжем, и даже в костюме госпожи.
Самбурская не растерялась, и нашла, что показать всем. Она опубликовала фотографию в военной форме со своей подругой Натой Рудовой, и в эффектном черном комбинезоне с новой вечеринкой, где она запечатлелась вместе с Аленой Водонаевой.
Кроме того, Настасья опубликовала кадр со съемок сериала «Универ», где она в пикантном наряде позирует у шеста.
Также она поделилась снимками в костюме синей зверушки, фотографией с малышом и кадром, сделанном в приюте для животных, с щенком хаски.
Пока никто из подписчиков не попросил показать фотографию с бойфрендом — Настасья часто интригует поклонников своим мужчиной, и недавно показала редкое фото с ним.
Фото и видео: Instagram Лены Лениной
Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!