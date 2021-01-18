Настасья Самбурская показала, как выглядит дома без макияжа

Актриса предложила свои поклонникам самим выбрать, какие фотографии им показать. Подписчики проявили фантазию и заказали самые разные — в военной форме, в кимоно, без макияжа или с макияжем, и даже в костюме госпожи.

Самбурская не растерялась, и нашла, что показать всем. Она опубликовала фотографию в военной форме со своей подругой Натой Рудовой, и в эффектном черном комбинезоне с новой вечеринкой, где она запечатлелась вместе с Аленой Водонаевой.