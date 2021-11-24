Суд идет! Родители Жанны Фриске возобновили процесс против Дмитрия Шепелева

В июне этого года родители исполнительницы хита «А на море белый песок» пытались при помощи суда запретить Дмитрию Шепелеву продать долю в квартире в Москве на Шмитовском проезде стоимостью 24 миллиона рублей, площадью 88 кв. м, которая ранее находилась в собственности их дочери. Согласно завещанию, одна треть квартиры принадлежит их 8-летнему внуку Платону, а остальные две части Ольге и Владимиру. Целью родителей погибшей является оставить квартиру внуку, который сможет распоряжаться ею после совершеннолетия. Однако суд не принял их сторону и победу в суде одержал Шепелев.

Свою апелляцию родители Жанны Фриске подали еще в июне, сразу же после вынесенного решения суда, однако ее приняли к рассмотрению лишь сейчас, и громкий процесс по делу возобновлен. «18 ноября слушалось дело о восстановлении срока на подачу жалобы со стороны Фриске на решение суда первой инстанции. Срок восстановили, жалоба подана. Дата рассмотрения пока не назначена», — сообщил представитель Хамовнического суда в беседе со «СтарХитом».

На данный момент квартира, за которую сражаются телеведущий и родители певицы, находится под арестом, чтобы ни один из законных владельцев квартиры не смог совершить никаких действий в отношении имущества.