Родители Фриске проиграли суд за квартиру с Дмитрием Шепелевым
Суд им, однако, отказал и встал на сторону Дмитрия.
«В удовлетворении иска было отказано, — рассказали «СтарХиту» в пресс-службе Хамовнического суда. — Вопрос об отчуждении доли возможен в установленном законом порядке».
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Фото: @dmitryshepelev
Родители певицы очень стараются сохранить квартиру Жанны в Шмитовском проезде за 24 миллиона, чтобы она досталась ее сыну, Платону.
При этом у Дмитрия, возможно, другие планы на это имущество. Не так давно он во второй раз стал отцом — у него родился сын от новой возлюбленной, Екатерины, у которой также есть дочь от первого брака.
Родственники Жанны Фриске негативно отреагировали на эту новость, заявив, что не хотят ничего слышать об этом человеке. Известно, что Шепелев не разрешает бабушке и дедушке общаться с внуком.
Фото: Instagram Дмитрия Шепелева, Global look Press
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