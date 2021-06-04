Родители Фриске проиграли суд за квартиру с Дмитрием Шепелевым

При этом у Дмитрия, возможно, другие планы на это имущество. Не так давно он во второй раз стал отцом — у него родился сын от новой возлюбленной, Екатерины, у которой также есть дочь от первого брака.

Родственники Жанны Фриске негативно отреагировали на эту новость, заявив, что не хотят ничего слышать об этом человеке. Известно, что Шепелев не разрешает бабушке и дедушке общаться с внуком.