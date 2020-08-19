Стройные ноги, молодежный прикид: 56-летняя Лолита Милявская гордится новой фигурой

«Во вторник, 18 августа, популярная певица Лолита Милявская надела модные кроссовки на свои похулевшие ноги - и отправилась по делам. Сегодня был Хороший и Насыщенный день! С утра репетиция с одним из Лучших Музыкантов страны, Антоном Беляевым, для его проекта. Потом представление труппе в театре "Модерн", очень близкого, но главное талантливого Режиссера Юрия Грымова. Мне предстоит пробовать себя в роли Агафьи Тихоновны в "Женитьбе". Театр был полон, давали вечером "Курта Кобейна". Мой друг Феликс Грозданов снял этот кадр во время сбора труппы. А костюмчик мне подарила очень Интересный Молодой дизайнер», - рассказала звезда.