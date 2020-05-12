Экс-муж Лолиты Милявской впервые дал интервью после развода: «Я не изменял, у нас была любовь»
Фото: Starface
Полгода назад Лолита Милявская шокировала поклонников заявлением о разводе с пятым мужем Дмитрием Ивановым, который младше нее на 12 лет. Сначала скандалов не намечалось, но после того, как артистка узнала, что у Дмитрия уже есть другая женщина, она обвинила его в изменах и в том, что он содержал любовниц на ее деньги.
Дмитрий отрицал все обвинения в изменах. Он заявил, что роман с другой женщиной у него начался уже после того, как он ушел от Лолиты. Бракоразводный процесс пары завершился много месяцев спустя на фоне моря скандалов и обвинений. И в первом после развода интервью Дмитрий подтвердил, что был честен по отношению к жене.
В студии обнародовали переписку Дмитрия Иванова с другой женщиной. В смс он называл ее «крохой» и другими ласковыми словами, а она его «зайка».
«Эта переписка — фейк, — прокомментировал спортсмен и экс-муж Лолиты Милявской. — Я не разговариваю такими словами. И вообще мы с Олей, моей знакомой, были возмущены, что якобы нашу переписку вообще обнародовали. Я запросил у адвоката Лолиты Сергея Жорина официальные доказательства подлинности этих сообщений».
В то же время Иванов не отрицает, что живет с Ольгой, и даже делает совместные посты в социальной сети.
Дмитрий и Ольга познакомились в Беларуси. После она переехала в Москву для развития своего бизнес-проекта. Но, как уверяет, экс-муж Лолиты, отношения с Ольгой он позволил себе после расставания с женой.
Все об отношениях Лолиты и Дмитрия читайте в новостях на сайте Passion.ru.
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, Starface
Видео: Instagram, Первый канал
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!