Экс-муж Лолиты Милявской впервые дал интервью после развода: «Я не изменял, у нас была любовь»

Полгода назад Лолита Милявская шокировала поклонников заявлением о разводе с пятым мужем Дмитрием Ивановым, который младше нее на 12 лет. Сначала скандалов не намечалось, но после того, как артистка узнала, что у Дмитрия уже есть другая женщина, она обвинила его в изменах и в том, что он содержал любовниц на ее деньги.

Дмитрий отрицал все обвинения в изменах. Он заявил, что роман с другой женщиной у него начался уже после того, как он ушел от Лолиты. Бракоразводный процесс пары завершился много месяцев спустя на фоне моря скандалов и обвинений. И в первом после развода интервью Дмитрий подтвердил, что был честен по отношению к жене.