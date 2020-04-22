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Стройная, звонкая, неузнаваемая: Анастасия Волочкова показала, какой она была в юности

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Анастасия Волочкова

Фото: Instagram Анастасии Волочковой

44-летняя балерина Анастасия Волочкова показала архивное фото.

Во время карантина многие знаменитости перебирают альбомы со старыми фотографиями. Анастасия Волочкова — не исключение. На днях балерина показывала фото из съемной квартиры, в которой она жила в начала карьеры. А теперь — опубликовала в блоге снимок, на котором видна ее идеальная фигура.

«Это я...», — написала она.

Комментарии к этой записи, как и ко многим другим, балерина отключила.

Сегодня 44-летняя Анастасия Волочкова продолжает выступать. Она сохранила прекрасную форму, выступает с концертами, много репетирует, с гордостью демонстрирует в блоге стройную фигуру.

Фото и видео: Instagram

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