Стройная, звонкая, неузнаваемая: Анастасия Волочкова показала, какой она была в юности
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Фото: Instagram Анастасии Волочковой
44-летняя балерина Анастасия Волочкова показала архивное фото.
Во время карантина многие знаменитости перебирают альбомы со старыми фотографиями. Анастасия Волочкова — не исключение. На днях балерина показывала фото из съемной квартиры, в которой она жила в начала карьеры. А теперь — опубликовала в блоге снимок, на котором видна ее идеальная фигура.
«Это я...», — написала она.
Комментарии к этой записи, как и ко многим другим, балерина отключила.
Сегодня 44-летняя Анастасия Волочкова продолжает выступать. Она сохранила прекрасную форму, выступает с концертами, много репетирует, с гордостью демонстрирует в блоге стройную фигуру.
Фото и видео: Instagram
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