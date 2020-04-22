Стройная, звонкая, неузнаваемая: Анастасия Волочкова показала, какой она была в юности

Во время карантина многие знаменитости перебирают альбомы со старыми фотографиями. Анастасия Волочкова — не исключение. На днях балерина показывала фото из съемной квартиры, в которой она жила в начала карьеры. А теперь — опубликовала в блоге снимок, на котором видна ее идеальная фигура.

«Это я...», — написала она.