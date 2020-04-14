Нежная, скромная, в съемной однокомнатной квартире: Анастасия Волочкова поделилась архивной фотографией
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Фото: Instagram Анастасии Волочковой
Сегодня Анастасия Волочкова — известная балерина, которая пишет книги, колесит с концертами по стране, с гордостью демонстрирует в блоге стройную фигуру, роскошный дом, дорогой автомобиль и подаренное поклонником кольцо с огромным камнем. В начале ее карьеры все было иначе.
«Я после первого в моей жизни (да и вообще, в истории балетного искусства) моего СОЛЬНОГО КОНЦЕРТА. 1999 год.. Он прошел в Театре на Таганке в Москве.. Столько воспоминаний! И ведь я стала первой балериной, которая придумала и воплотила в жизнь создание в балетном мире сольных концертных программ. Очень этим горжусь и дорожу. Как же это было не просто! Вообще все, что впервые, всегда волнительно! Мы с мамой тогда снимали однокомнатную квартиру на Ул. Полянка, где и была сделана эта фотография.. Моя любовь урюк цветам и мягким игрушкам, кажется, врожденная», — прокомментировала она снимок, сделанный 20 лет назад.
Комментарии к этой записи, как и ко многим другим, балерина отключила, а зря: поклонники точно восхитились бы тем, какой красивой и трогательной была их любимица.
Фото и видео: Instagram
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