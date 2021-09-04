Стройная Пугачева в розовых капри отправилась с детьми на необычный отдых: видео

Как видно из ролика, удача рыболова улыбнулась Лизе Галкиной стразу, а вот Гарри пришлось повозиться. В конце концов под одобрительные восклицания звездной мамы он вытянул рыбу, похожую на осетра, чему несказанно обрадовался.

Алла Пугачева также появилась в кадре с удочкой. Примадонна выбрала для отдыха розовые брюки-капри и черный свитшот. Артистка также сделала пышную прическу, собрав часть накрученных волос в хвост и уложив прямую челку.

Кстати, аналогичным образом любит отдыхать и Лера Кудрявцева, на рыбалку она берет и 2-летнюю дочь Машу.