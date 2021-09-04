Стройная Пугачева в розовых капри отправилась с детьми на необычный отдых: видео
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Первые выходные осени певица Алла Пугачева проводит в кругу семьи. Гостящие в России супруги Кристина Орбакайте и Михаил Земцов пригласили Примадонну с детьми на совместную рыбалку. Супруг 72-летней певицы Максим Галкин не смог составить компанию отдыхающим, поскольку находился на съемках. Зато поделился видео необычного для Аллы Борисовны отдыха.
Как видно из ролика, удача рыболова улыбнулась Лизе Галкиной стразу, а вот Гарри пришлось повозиться. В конце концов под одобрительные восклицания звездной мамы он вытянул рыбу, похожую на осетра, чему несказанно обрадовался.
Алла Пугачева также появилась в кадре с удочкой. Примадонна выбрала для отдыха розовые брюки-капри и черный свитшот. Артистка также сделала пышную прическу, собрав часть накрученных волос в хвост и уложив прямую челку.
Кстати, аналогичным образом любит отдыхать и Лера Кудрявцева, на рыбалку она берет и 2-летнюю дочь Машу.
Фото и видео: @maxgalkinru/Instagram