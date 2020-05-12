Стройная и спортивная Юлия Такшина выглядит старшей сестрой своего подросшего сына от Григория Антипенко

«Мама и сын», «Ух, какой гренадер Ваня», «Уже с тебя ростом??))», «Боже мой, только родились уже с маму ростом. Действительно чужие дети растут быстро», «Обожаю это время: когда у Мамы взрослый сын!!!!! Смотрится потрясающе», «Я с подружкой», «Юлия, как вам удается держать такую форму?», «Скоро будете не дотянуться. Дети так быстро растут», «У классной мамы супер сын», «Вот это сынок! Как вырос», «Вырос, так вырос! Крутой Ваня! Очень похож на Вас, Юлия и на своего дядю, сразу видна Ваша порода. А папиного Федю давно что-то не видно», «Младшенького реже почему то на фото видно((( ждем следующее с ним», — обсуждают поклонники.

К сожалению, родители Ивана и Федора не живут вместе, они расстались в 2012 году после шести лет, проведенных вместе. Такшина и Антипенко сохранили хорошие отношения: актриса отмечала, что они по-прежнему семья, и вместе воспитывают детей.